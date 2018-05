Mobning, nedvurderende udtalelser, rygter og tilbageholdelse af information.

Det hørte til dagens orden på den ældremedicinske (geriatriske) afdeling på Svendborg Sygehus, da Arbejdstilsynet i september sidste år var på flere besøg. Det førte til, at sygehuset fik en rød smiley og et påbud om at sætte en stopper for mobningen, skriver Fyns Amts Avis.

Ifølge afgørelsen fra Arbejdstilsynet, som avisen har set, brød to medarbejdere grædende sammen under samtalen med tilsynet, mens en tredje rystede meget og var på grådens rand.

Sagen begyndte i 2016, da en medarbejdertrivselsundersøgelse påviste, at to ud af syv lægesekretærer på afdelingen havde oplevet mobning. Da Arbejdstilsynet i september kom på opfølgende tilsyn på baggrund af undersøgelsen, vurderede tilsynet, at der var risiko for, at medarbejdernes psykiske eller fysiske helbred kunne forværres på grund af mobningen. Ifølge rapporten fik lægesekretærerne ikke hjælp fra ledelsen til at stoppe mobningen, da de henvendte sig for at få hjælp til det.

Men det bestrider afdelingens oversygeplejerske over for Fyns Amts Avis.

»Jeg er ikke engang sikker på, at der har været mobning. Det kommer an på, hvordan de har tolket det. Nogle har i hvert fald oplevet dårlig kommunikation, og så har de haft det skidt,« siger Janeke Espensen, der selv begyndte på afdelingen i februar 2017.

Hun bestrider ikke, at der kan have fundet mobning sted, men siger, at hun ikke har hørt om det. Ingen på afdelingen har fratrådt sin stilling på grund af arbejdsmiljøet, oplyser hun.