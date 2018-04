Der er blevet skruet op for budget og ambitioner til de mange konfirmationsfester, som afholdes i den kommende tid

Et kristent ritual, der markerer overgangen fra barn til voksen? Eller en stor forbrugsfest?

Når trosbekendelsen er sagt, og hænderne ikke længere er foldede i kirken, så kommer der i hvert fald fuld tryk på festlighederne, der skal afholdes i løbet af de kommende uger over hele landet.

For en del af landets konfirmander er det ikke nok med en middag, et par telegrammer og en tale.

Der er forventninger om, at der holder en Porsche ude foran kirken, som fragter dem videre til festen. Og her skal der selvfølgelig være DJ, liveband - eller måske en kendt reality-stjerne, der siger tillykke i mikrofonen.

Nogle går skridtet videre og lejer en helikopter til begivenheden.

»Der er stor interesse for det, og det er noget, som flere og flere benytter sig af. Enten som en overraskelse på dagen eller som en gave. Ofte foregår det på den måde, at de bliver hentet ved kirken og fløjet hen ved det sted, hvor festen skal holdes,« siger Sanne Bast, der er ejer af virksomheden Fly With Me, som tilbyder helikopterflyvninger til forskellige arrangementer, herunder bryllupper, konfirmationer eller firma-events.

Hun oplyser, at virksomheden har mellem 10 og 15 helikopterflyvninger spredt over hele landet i denne konfirmations-sæson. Priserne starter ved 2.500 kr., oplyser Sanne Bast.

Hvis man gerne vil blive på landjorden, så er der kommet flere tjenester, som tilbyder udlejning af luksusbiler til konfirmationer. Og efterspørgslen er stor.

»Vi mærker det mere i år«

I en ny undersøgelse, som Aller Insight/Analytics har foretaget for Vi Unge blandt ca. 1.400 piger mellem 12 og 17 år, svarer 28 procent, at de enten blev fragtet i en veteranbil eller sportsvogn, da de skulle afsted fra kirken.

Derudover er det også blevet populært at hyre en DJ til at holde gang i dansegulvet.

Virksomheden Lej-en-dj.dk, der er et landsdækkende bookingbureau, som udlejer professionelle DJ’s, melder om en kraftigt stigende efterspørgsel fra konfirmander og deres forældre.

»Vi mærker det mere i år, end vi har gjort det foregående år. Jeg tror i det hele taget, at der er blevet mere fokus på, at når man holder en fest, så gør man mere ud af den. Vi har omkring 40-50 konfirmationsfester i år,« siger Johannes Odgaard, der er indehaver af Lej-en-dj.dk.

I undersøgelsen fra Aller Insight / Analytics svarer de unge også på, hvor mange penge de fik til deres konfirmation. 23 procent af konfirmanderne fik 20.000 kr. eller mere.

Økonom: Få ro på

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen råder de nybagte konfirmander til at holde lidt igen med forbruget - og i hvert fald sætte en del af pengene ind på en opsparing.

»Når man er 14 år, så sidder man med store øjne og ser på de mange penge, man har fået. Men det er en god idé at få lidt ro på og snakke med mor og far om, hvad der skal ske med dem. Man vil jo altid gerne have nyt tøj eller endnu mere elektronik, men man skal lige prioritere det og måske aftale, at halvdelen eller 75 procent af pengene skal spares op,« siger Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea.

Hun forklarer, at der i det hele taget bliver brugt flere penge på konfirmationer end tidligere.

»Der er en tendens til, at det skal være mere festligt og større. Og børnene vil jo gerne ligne de andre. Hvis de går i en klasse, hvor der er nogle børn, der får rigtig mange ting, så vil de gerne være med i den gruppe. Derfor kan der være et stort forventningspres på forældrene,« siger Ann Lehmann Erichsen.