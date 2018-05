- Jeg er klistret i håndfladerne og har begyndende kvalme. Egentlig vil jeg bare gerne ud.

Sådan lyder det kontant fra Susan Friis fra Horsens.

For første gang i mere end et år sætter hun sine ben i Bilka. Hun har sagt ja til at besøge det store varehus sammen med TV2 ØSTJYLLAND for at vise, hvor markant hendes liv har ændret sig.

De seneste fem år har hun nemlig helst holdt sig væk. Og det er ikke fordi, hun har noget imod Bilka.

- Jeg er bare ikke ret god til lydene og lyset. Jeg bliver utilpas, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen skal findes i august 2013. Her er Susan Friis på cykel på vej ned i midtbyen i Horsens. I en rundkørsel bliver hun ramt af en billist, der ikke overholder sin vigepligt.

Herfra er alt sort. Selve ulykken husker hun ikke. Det er først på hospitalet, Susan Friis kommer til sig selv.

- De kommer ind og spørger mig, om jeg ved, hvor jeg er. Jeg kigger rundt og svarer; ja, det gør jeg, men hvad laver jeg her?, forklarer Susan Friis.

Ved ulykken er Susan Friis blevet slynget af sin cykel. Hun har slået baghovedet mod asfalten og pådraget sig en kraftig hjernerystelse.

Det er blandt andet på grund af ulykker som Susan Friis', at Rådet for Sikker Trafik nu starter en ny kampagne, der hedder "Brug 2 sek. mere".

Kampagnen skal sætte fokus på problemet med alvorlige cykeluheld i krydsene på de danske veje. Den skal opfordre trafikanter til at bruge ekstra to sekunder på at orientere sig i vejkryds.

Tinnitus, hovedpine og hukommelsesbesvær

Lige så svært, Susan Friis har det med store varehuse, har hun det med at koncentrere sig. Læser hun for eksempel ti sider i en bog, må hun ind og hvile sig.

Da hendes baghoved rammer asfalten under ulykken, bærer hun ikke cykelhjelm. Noget, hun har det svært med i dag.

- Det er simpelthen den dummeste beslutning nogensinde, konstaterer hun.

Ulykken vender Susan Friis' liv på hovedet. Hurtigt står det klart, at hendes liv er ændret for altid. Konstant hovedpine og hukommelsesbesvær er bare nogle af de udfordringer, der følger hende i tiden efter ulykken. Og symptomerne fortsætter.

- Det stopper ikke. Det bliver bare ved. Man føler sig dum. Og man føler, man er hypokonder, fortæller hun.

- Jeg kan være ødelagt en hel dag

Susan Friis arbejdede før ulykken som receptionist hos Danhostel. Et job, der kunne betyde en arbejdsuge på op til 80 timer.

- Det var intet problem, siger hun.

Men i dag døjer Susan Friis med senfølgerne. Hun er diagnosticeret med PCS. En lidelse, der blandt andet kommer til udtryk ved koncentrationsbesvær, tinnitus, søvnbesvær og konstant hovedpine.

Symptomerne kommer især til udtryk, når der sker meget omkring hende.

- Jeg bliver hurtigt utilpas og får kvalme. Nogle gange kan jeg være ødelagt en hel dag.

Efter talrige udredninger og eksperters forsøg på at få styr på symptomerne har Susan Friis fået sig et flexjob som receptionist i et fitnesscenter. Her arbejder hun omkring 10 timer om ugen.

På trods af det er hun glad for sit liv.

- Jeg tror, der er en højere magt, der har givet mig et vink med en vognstang, siger hun.

Nu, cirka fem år efter ulykken, har hun en direkte opfordring til alle trafikanter.

- Brug nu jeres øjne. Brug ørerne. Det er vigtigt, vi er opmærksomme i trafikken. Hvad med dem, der ikke kommer hjem? Kunne man nogensinde tilgive sig selv? Jeg kunne ikke, siger hun.

Tankerne stikker af med os i trafikken

Og nogle af de ting, der særligt kan være med til at føre til uheld i trafikken, er manglende fokus og mentalt uopmærksomhed.

- Vi kommer til at slå autopiloten til. Men også, at vi har en bevægelse fra ét sted til et andet, som gør, at vi også mentalt er på vej et andet sted hen, siger Michelle Laviolette og uddyber:

- Så tankerne stikker af med os, og så mister vi fokus på dét, der er aller mest vigtigt lige dér, hvor vi er - nemlig trafikken, siger hun.

For mange er det en dårlig vane i trafikken, der nu skal ændres på - blandt andet med hjælp fra den nye kampagne.

Men selvom kampagnen kommer med budskabet; "brug 2 sekunder mere", som ikke lyder af meget ekstra tid, så er det alligevel altafgørende.

- Det er de her ekstra to sekunder, der lige kan gøre, om man får læst trafikken rigtigt. De små ting kan gøre en kæmpe forskel, og nogle gange er det kun to sekunder, det drejer sig om, lyder det fra Michelle Laviolette.

