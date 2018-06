Den danskejede fastfoodkæde Sunset Boulevard - der er landets næststørste - er blevet ramt af et større millionunderskud.

Efter forrige år at have haft et overskud på 3,6 millioner kroner på årets resultat, måtte Sunset Boulevard, der er ejet af grundlæggeren Jeppe Droob, sidste år se overskuddet blive forvandlet til et underskud på 12,4 millioner kroner.

Det er ifølge Finans.dk det dårligste i Sunset Boulevards historie.

Af selskabets seneste regnskab fremgår det, at resultatet for 2017 er 'negativt påvirket af en større transformationsproces, hvor der er lukket en række utidssvarende restauranter'.

Det er 'utilfredsstillende'

Den proces har også resulteret i en række fratrædelsesomkostninger.

'Samlet set har dette påvirket årets resultat negativt med knap 11 mill. kr.', oplyses det i regnskabet.

'Selskabet betragter årets resultat som utilfredsstillende', lyder det videre.

Til trods for lukning af en række restauranter og et negativt resultat, skriver ledelsen i regnskabet, at man 'har en god tro på det nuværende setup', og at der er 'en positiv udvikling i den samlede omsætning'. Derfor forventer selskabet, at man får et 'væsentligt bedre resultat' næste år, hvor man forventer et årsresultat på mere end fem millioner kroner.

Den første Sunset Boulevard åbnede i Odense i 1996. I dag har fastfood-kæden mere end 40 restauranter rundt omkring i landet, forud én på Færøerne.