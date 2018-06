Lukningen af syv restauranter og en større transformationsproces var det, der sidste år resulterede i et underskud på 12 millioner kroner for den danskejede fastfoodkæde Sunset Boulevard, der er landets næststørste.

At kæden valgte at lukke syv restauranter skal ses som 'et udtryk for rettidig omhu' og et startskud til kædens 'turn-around', forklarer Sunset Boulevards direktør, Jens Broch.

»Jeg vil sige, at det er udtryk for rettidig omhu. Vi har taget et kritisk syn på vores netværk af restauranter, og der har tydeligvis været restauranter, som har ligget steder, hvor infrastrukturen har ændret sig markant, og hvor befolkningssammensætningen har ændret sig i en sådan grad, at det ikke har været rentabelt for os at drive en restaurant. Dem har vi nu valgt at lukke,« siger han.

»Fastfood og restaurantbranchen er benhård i Danmark, og er man ikke dygtig på sin drift og til at servicere sine gæster optimalt, så går det galt. Sat lidt på spidsen var det det, som vi oplevede i starten af 2017. Vi skal være endnu bedre til at servicere vores gæster og give dem en oplevelse, der gør, at de har lyst til at komme igen - der var vi ikke helt skarpe nok i starten af 2017,« tilføjer han.

Sådan skal udviklingen vendes

Fastfood-kæden har derfor indledt en større transformationsproces. De fem ingredienser, som ifølge Jens Broch skal danne bund for kædens 'turn-around', er fem nye restuaranter i 2018, bedre gæsteoplevelse, optimeret drift og massive investeringer i blandt andet digitalisering og efteruddannelse.

Derudover totalistandsætter man yderligere 11 butikker i år.

Foto: Sunset Boulevard Vis mere Foto: Sunset Boulevard

På trods af lukning af en række restauranter og et negativt resultat, skriver ledelsen derfor i regnskabet fra 2017, at man 'har en god tro på det nuværende setup', og at der er 'en positiv udvikling i den samlede omsætning'. Af den grund forventer selskabet, at man får et 'væsentligt bedre resultat' næste år, hvor man forventer et årsresultat på op mod fem millioner kroner.

»Til trods for, at vi har lukket syv restauranter, så vokser vores samlede omsætning. Vi har vækst i antallet af folk, som besøger os dagligt, og de køber mere og andre produkter, end de har gjort historisk set,« siger Jens Broch, der tiltrådte som CEO i september sidste år.

'Minushug i et transformationsår'

På sin LinkedIn-profil uddyber han:

'Vi er meget bevidste om, at en turn-around i et presset og foranderligt marked er en lang proces. Men man kan ikke være andet end glad, når man ser på de resultater, vi allerede har skabt sammen. Så ja, vi har taget 'minushug i et transformationsår', men set herfra skinner solen allerede igen over Sunset Boulevard', skriver han i en opdatering om regnskabet.

Foto: Sunset Boulevard Vis mere Foto: Sunset Boulevard

Den første Sunset Boulevard åbnede i Odense i 1996. I dag har fastfood-kæden 41 restauranter rundt omkring i landet, forud én på Færøerne.