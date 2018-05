Søndag aften er der opstået en voldsom brand i den historiske bygning Kilden på Kildegade i Horsens, som udvikler kraftig og sundhedsskadelig røg.

Sydøstjyllands Politi opfordrer derfor alle borgere i området omkring Kildegade,Smedegade og Borgmesterbakken om at holde sig inden døre, lukke vinduer og døre og slukke for ventilation.

Det oplyser de i en beredskabsmeddelelse.

Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard

​Branden opstod i en bygning på Kildegade 8 kl. 18.23, og der skulle gå næsten to timer, før brandvæsenet fik flammerne under kontrol.

Der er kontrol over branden på Kildegade i Horsens. Vi skal dog endnu engang anmode om at folk viser hensyn og giver plads til politiets og redningsberedskabets arbejde og dermed ikke søger mod brandstedet. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 6, 2018

Et øjenvidne fortæller til BT, at det er det tidligere kulturhus Kilden, som i dag huser en skole, der står i flammer. Han var til konfirmation i en nærliggende bygning, som i al hast måtte rømmes, da branden i Kilden opstod.

»Der er brand i hele den ene etage, og det ryger voldsomt. Jeg kan hele tiden høre lyden af tagplader, der springer,« siger øjenvidnet, som ikke ønsker at få sit navn frem.

Politiet opfordrer alle til at holde sig på afstand af brandstedet.

Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard

Hvis du føler ubehag efter at have indåndet røgen fra branden, skal du kontakte skadestuen. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Kilden blev opført af fagbevægelsen i 1922-23 som forsamlingsbygning og medborgerhus for arbejderne. Horsens Kommune overtog Kilden i 1985 og solgte stedet til Sct. Ibs Skole for 16,8 mio. kroner i 2007.

BT arbejder på at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.

Opdateres...