Fluorstoffer, der bruges i mange forbrugerprodukter, forstyrrer stofskiftet, lyder det i nyt studie.

København. Fluorstoffer gør det nemmere at tage på i vægt, viser et amerikansk studie. Det har forskere opdaget efter et forsøg med 621 overvægtige personer.

Det skriver Politiken tirsdag

For to år siden målte forskerne forsøgspersonernes blod for indhold af potentielt skadelige stoffer. Personerne havde i gennemsnit tabt sig 6,4 kilo.

Men fluorstoffer har forstyrret og begrænset forsøgspersonernes energiforbrænding og stofskifte, lyder forskernes konklusion to år senere.

- Især kvinder tager mere på, når de er eksponeret for en stor mængde fluorstoffer. Der er en helt klar og meget sikker sammenhæng, siger den danske professor Philippe Grandjean til Politiken.

Han er en af forskerne bag det amerikanske studie, der bliver offentliggjort i tidsskriftet Plos Medicine tirsdag.

Forskerne har blandt andet målt fasteblodsukker, stofskifte og vægt hos deltagerne. Og naturligvis indhold af fluorstoffer, for eksempel PFOS og PFOA.

- Det er faktisk dramatisk. Der er nogle, der forbrænder mere fedt. De har et relativt lavt indhold af fluorstoffer i kroppen. Og de andre med mange fluorstoffer i kroppen har en lav forbrænding.

- Når man ved, at det er et problem for mange mennesker, at de godt kan tabe sig, når de går på kur, men tager på igen, når de slapper af, er det da et kæmpe problem, at de her stoffer påvirker folks stofskifte, siger Philippe Grandjean.

Fluorstoffer bruges i mange forbrugerprodukter og er gode til imprægnering.

Det findes for eksempel i pizzabakker, papiret omkring burgere og posen med mikrobølgepopcorn. Men det kan også gemme sig i for eksempel regnjakker.

/ritzau/