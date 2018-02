Kvindelige studerende oplever sexchikane på danske universiteter. Sådan lyder det fra 48 anonyme kvindelige studerende, der på tværs af universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer

En gruppe kvindelige studerende fra fem danske universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer.

I brevet, der bringes i tirsdagens Information, appeller de om, at der bliver sat ind imod krænkende opførsel fra medstuderende og ansatte på universiteterne.

»Vi, danske og internationale studerende landet over, oplever sexisme og sexchikane i vores studieliv. Vi oplever det i forskellige grader; i undervisningslokalerne, på gangene, til vejledning, i eksamenssituationer og på kollegierne – og det er et problem i vores relationer til ansatte, vejledere og medstuderende,« indledes brevet, der er underskrevet af 48 studerende fra henholdsvis Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS).

Har du som studerende nogensinde oplevet sexchikane som beskrevet, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Kvinderne bag brevet håber, at de kan starte en debat om sexchikane som et generelt og tværgående problem på universiteterne.

»Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er et problem, der faktisk findes. Det er noget, vi som studerende på tværs af universiteter oplever, og det er noget, ledelserne er nødt til at gøre noget ved,« siger en af kvinderne, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er kendt af Informations redaktion.

Det åbne brev kommer, efter at aktivister på DTU tidligere på måneden hængte plakater op på universitetets gange med vidnesbyrd fra studerende om seksuelle krænkelser og sexistisk optræden fra medarbejdere, medstuderende og eksterne censorer.

I det åbne brev har enkelte anonyme kvindelige studerende vedlagt deres historier. En af dem fortæller, at hun blev afbrudt midt i et oplæg for studerende og undervisere, »fordi en mand i lederstilling fandt det relevant at kommentere på, at jeg på billeder fremstod overraskende jomfruelig«, skriver hun i brevet. Hun fortæller også om en anden episode, hvor samme mand fortalte »om størrelsen på sin penis i en samtale, der ellers handlede om, hvordan han havde dygtiggjort sig inden for sit fag«.

En KU-studerende fortæller om en oplevelse, hun havde, da hun fulgte et kursus på DTU. I en bar på universitetet spurgte en mand hende, om hun ville give ham et blowjob, og da hun sagde nej, lynede han sine bukser op og lagde sin penis op på bordet.

Kvinden, som Information har talt med, mener, at der er en kultur på universiteterne, som fordrer sexchikane.

Hvorfor skriver I et åbent brev i stedet for at henvende jer direkte til nogle på universiteterne, der kan hjælpe jer videre?

»Det skal gøres åbent og offentligt, fordi det ikke drejer sig om enkeltsager, men om en kultur, der skal ændres, og nogle forebyggende initiativer, der skal iværksættes. Det giver bedre mening at gøre, end at se på enkeltsager.«