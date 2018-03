I dagene efter prins Henriks død troppede hundredvis af danskere op ved de kongelige slotte for at lægge blomster. Ved Marselisborg Slot i Aarhus blev det dog en noget mindre mindeværdig afsked, som ni forskellige personer kunne tage med prins Henrik. De ni fik nemlig en parkeringsbøde, da de valgte at parkere på Kongevejen. Men de bøder annulleres nu.

Det skriver Stiften.

De ni parkeringsbøder fik ifølge avisen folk til at brokke sig - ikke mindst til Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune.

Og der er man nu kommet på andre tanker.

Det fortæller Kim Gulvad Svendsen, der er afdelingschef ved netop Teknik og Miljø i kommunen, til mediet:

»Vi kunne godt se, da vi så folks reaktioner, at det var en upassende baggrund at udskrive p-afgifter på. Men i den her sjældne situation har vi valgt at være lidt large, og se igennem fingrene med folks ulovlige parkeringer,« siger Kim Gulvad Svendsen.

Han fortæller samtidig til mediet, at han dog ikke forventer, at der efter klagerne over parkeringsbøderne på Kongevejen vil komme mange flere af den slags klagesager.

Ikke mindst fordi der ifølge afdelingschefen var tale om en situation, som ikke er 'hverdagskost'.

Samtlige ni parkeringsbøder, der blev udstedt på Kongevejen i forbindelse med prins Henriks død, annulleres, oplyses det.