Kender du til en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Det blev en smertefuld strandtur, da Camilla Hansen fredag var på stranden med sin søn, som endte på skadestuen med første- og andengradsforbrændinger.

47-årige Camilla Hansen fra Odense skulle tilbringe Kristi Himmelfartsferien sammen med sin søn Harald på seks år, hendes veninde og venindens søn på ni år.



Fredag den 13. maj havde de planlagt en tur til stranden, som lå tæt på Syltemae Camping i Ballen på Sydfyn. Her legede drengene i vandkanten, hvor de fangede krabber og samlede sten.



Mens drengene leger sidder veninderne og snakker på strandskråningen, men bliver pludseligt afbrudt, da Camilla Hansens søn løber grædende op til dem.

»Jeg kan høre, at han skriger. Han løber hen mod mig og falder sammen foran mig og råber, at han ikke vil dø,« siger den rystede mor.

»Det blødte fra hans tæer«

Camilla Hansen fortæller, at hendes søn Harald var faldet ned i et bål, som nogle havde efterladt på stranden, da drengene løb gennem sandet. Hun så ikke selv episoden, men fik det forklaret af den ni-årige legekammerat.



»Harald troede, at han havde stukket sig på en bi, fordi det gjorde så ondt. Men det var i virkeligheden gløderne fra et bål, som han var løbet hen over og bagefter faldt ned i,« siger Camilla Hansen, som fortæller, at drengene løb op til deres mødre for at hente hjælp:



»Jeg kunne se, at Harald var helt forbrændt på hans underben, og at det blødte fra hans tæer. Så vi tager alt, hvad vi har af vand og sodavand og hælder på hans ben og pakker ham ind i et tæppe, og fylder spande med vand, som vi lægger hans fod ned i. Og så kørte jeg til hospitalet med fuld drøn.«



6-årige Harald fik første- og andengradsforbrændinger. Foto: Camilla Hansen 6-årige Harald fik første- og andengradsforbrændinger. Foto: Camilla Hansen

Første- og andengradsforbrændinger

Først kørte Camilla Hansen sin søn til Svendborg Sygehus, som sendte ham videre til Odense Universitetshospital. Her begyndte lægerne straks at behandle den svært forbrændte dreng.



»De kølede ham ned, skyllede ham med vand og pakkede ham ind. Han græd virkelig og faldt til sidst i søvn, fordi han var helt færdig,« siger Camilla Hansen, som fortæller, at hendes søn har fået første- og andengradsforbrændinger.



Haralds ben blev pakket ind i bandage. Foto: Camilla Hansen Haralds ben blev pakket ind i bandage. Foto: Camilla Hansen



På hospitalet bed Camilla Hansen særligt mærke i, at lægerne fortalte, at de desværre ofte ser, at børn får forbrændinger, fordi de har brændt sig på et bål på stranden. Derfor kommer hun også med en opfordring:

»Mit håb er, at folk husker at slukke bålet efter sig, når de er på stranden, hvis børn ikke kan løbe uden sko på stranden, ved jeg ikke, hvor de skal gøre det henne. Jeg fatter ikke, at man ikke tænker mere på andre, så jeg håber bare, at folk begynder at tænke sig om, for gløderne kan jo ligge og ulme i lang tid, og man ved ikke, hvad der kan komme forbi af dyr og mennesker,« siger Camilla Hansen.

Harald på seks år ligger og sunder sig på Odense Universitetshospital. Foto: Camilla Hansen Harald på seks år ligger og sunder sig på Odense Universitetshospital. Foto: Camilla Hansen

Kan ikke gå længere

Efter turen til skadestuen på Odense Universitetshospital blev Camilla Hansen og sønnen sendt hjem med en kørestol, fordi han ikke kan gå på sine fødder længere.



»Jeg har taget fri fra arbejde, og han har været hjemme fra skole, og så ligger han ellers på langs, fordi han ikke kan gå. Jeg bærer ham på toilettet og rundt i huset,« forklarer den 47-årige mor og fortsætter:



»Jeg ved ikke, hvor længe vi skal være hjemme. Han er sygemeldt i denne uge, men jeg kan ikke forestille mig, at han kan gå i næste uge.«



Selvom Harald har været igennem noget af et smertehelvede og stadig døjer med smerter og brandsår, fortæller moderen, at han har taget episoden i stiv arm.



»Han er en temmelig sej fyr, så han klager ikke. Jeg giver ham smertestillende en gang i mellem, når han siger, at det gør ondt, men han klarer det rigtig flot,« siger Camilla Hansen.

