Hvem har kørt en bulldozer henover vores elskede strand? Det ser helt forfærdeligt ud! Naboerne til Skæring Strand forstår ikke, hvad der er sket med stranden mellem Mindelunden og Kaløvig Bådelaug nord for Aarhus. Det skriver Århus Stiftstidende.

Hvad der plejer at være et grønt område fyldt med hybenroser ligner nu en pløjemark. Og det er helt med vilje, lyder svaret fra Aarhus Kommune.

Selvom mange forbinder de stikkende buske med pink blomster med danske strande, så er hybenrosen en invasiv art, der slet ikke hører hjemme i Danmark, forklarer Gorm Halskov, der er skov- og landskabsingeniør i Aarhus Kommune til Aarhus Stiftstindende.

Faktisk skader hybenrosen de oprindelige arter i området, og derfor ønsker kommunen buskene fjernet, så nogle af de gamle strandplanter måske vender tilbage.

»Er man vant til hybenroserne skal man selvfølgelig vænne sig til, at det ser anderledes ud. Men det er en naturbeskyttelse og -genopretning, vi prøver at lave. Vi vil gerne have nogle af de gamle arter tilbage på strandene,« siger Gorm Halskov til Århus Stifstidende.