Danmarks tredjestørste teleselskab, Telia, er onsdag aften ramt af et større nedbrud.

Det fremgår af selskabets Facebook-side, hvor adskillige kunder beretter om manglende mobil- og internetdækning i store dele af landet. Det har fået kunder fra blandt andet Mors, Østerbro, Odense, Kerteminde, Bogense, Fredensborg, Randers, Jægerspris, Fredericia, Kolding, Falster og Svendborg til at rase på Telias Facebook-side.

En kundeservicemedarbejder, der underskriver sig Cosima, bekræfter nedbruddet i en kommentar på Facebook.

'Vi har desværre et mere omfattende nedbrud i øjeblikket, men vores teknikere er på sagen, og vi håber på, det bliver løst hurtigst muligt', skriver hun.

Også selskabets hjemmeside har været nede, ligesom datterselskabet 'Call Me's hjemmeside også er nede.

Telais pressechef Rasmus Avnskjold fortæller til BT, at man arbejder på at få hjemmesiderne op at køre igen. Det var dog i første omgang nyt for ham, at der skulle være problemer med kundernes mobil- og internetforbindelser.

»Hvorvidt der er problemer med vores dækning lokalt kan jeg ikke bekræfte«, siger han til BT.

Kort før klokken 21 bekræfter han imidlertid, at der er tale om et større nedbrud.

»Jeg kan bekræfte, at vi har et nedbrud. Men det er tilsyneladende en hel del kabel-bredbåndskunder, der er berørt. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem det og at vores egen hjemmeside er nede kan jeg endnu ikke sige noget om,« siger Rasmus Avnsjold, der oplyser, at hele den tekniske organisation er »i alarmberedskab«.

Christina Alsing Nielsen fra Sorø er en af de kunder, der er oppe i det røde felt på grund af nedbruddet. Hun ironiserer over Telias eget slogan 'Mere at sige ja til':

'Det bliver vist nærmere mere at sige nej til. Nu har jeg ellers været kunde hos Jer i mange år, men som tiden er gået er nettet blevet ringere og ringere og som nu går det bare ned. Er jeg dælme ved at være træt af. Så tak for næsten 8 gode år. I morgen går jagten på en ny udbyder,' skriver hun.

Mattis Voss fra Helsinge i Nordsjælland mener ikke, at Telia kan være bekendt ikke at gøre noget ved sagen.

Klaus Mosekjær fra Holte er ikke begejstret over Telias kundeservice, der ganske rigtigt lukker klokken 17 på hverdage modsat mange andre.

Kirstine Balslev fra Rødovre ved København vælger dog at tage nedbruddet som et tegn:

'Tak for nedbrud - jeg fik mig endelig taget sammen til at få gjort hovedrent, da Jeres nedbrud fik afbrudt mig i en ellers fortræffelig serie, jeg havde gang i. God arbejdslyst til alle teknikerne - og glædelig jul herfra. Mit net virker normalt upåklageligt,' skriver hun.

På trods af både kundernes kommentarer og BTs henvendelse, lyder meldingen om den nuværende driftssituation på Telias hjemmeside klokken 21.15:

'Der er ingen kendte driftsforstyrrelser.'

Telia har knap 1,49 milloner kunder i Danmark og er det tredjestørste teleselskab - kun overgået af TDC/YouSee og Telenor.

Opdateres