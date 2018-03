Et over 400 kvadratmeter stort naturområde på Fanø brændte søndag eftermiddag ned på grund af aske fra en brændeovn.

Det har fået Sydjyllands Politi til at sigte en husejer og advare andre om, at man skal passe på asken fra brændeovnen i disse blæsende og tørre dage.

Det fortæller vagtchefen hos Sydjyllands Politi.

»Vi fik anmeldelsen lidt over kl. 12 om, at et sommerhusområde ved Rindby Strand stod i flammer. Vi nåede heldigvis at få slukket branden, inden den fik fat i nogle af de mange sommerhuse. Vi har nu sigtet en person for overtrædelse af beredskabsloven,« fortæller vagtchefen.



Samtidig kommer han med en opfordring til alle om, at man skal passe på asken fra brændeovne, da det lige nu er meget tørt i sommerhusområdet, der består af meget græs og tørv.

Det samme skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Her i kulden bliver der fyret godt op i brændeovnene. Tænk over hvad du gør med asken. Der er meget vind og varm aske kan let antænde tørt græs/tørv. På Fanø er ca 400 kvm naturområde brændt af. Ej skade på bygninger. Sigtelse for overtrædelse af beredskabslov. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 18, 2018

Samtidig har der været brand i et sommerhusområde i Oksbøl. Det har politiet fået styr på.

Der er i øjeblikket en naturbrand i et sommerhusområde ved Grærup, Oksbøl. Det brænder tæt på flere sommerhuse. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 18, 2018

Lørdag aften brændte en del af Amager Fælled ned. Nær Danhostel Copenhagen stod et græsareal på omkring 300 kvadratmeter i flammer.

Her ved politiet stadig ikke, hvad der var årsagen til branden. Men ligesom på Fanø er området meget tørt lige nu, selv om det er koldt.