Et stort område er i øjeblikket afspærret på Nørrebro i København. Flere vidner melder om skud.

»Først hørte vi tre til fire skud og nu har politiet spærret et par gader af omkring Nørrebro Station,« siger B.T.'s medarbejder på stedet, som også har set politihunde gå ind i en lejlighedsopgang.

Område omkring Nørrebrogade, Esromgade, Ole Jørgensens Gade, Heimdalsgade og Mimersgade er i øjeblikket afspærret.

Københavns Politi bekræfter via Twitter, at man søndag aften kl. 22.17 modtog en anmeldelse om skyderi omkring Røde Plads på Nørrebro.



Umiddelbart er der ingen tilskadekomne, og politiet har i første omgang ikke yderligere kommentarer:

Københavns Politi modtog kl. 2217 en anmeldelse om skyderi omkring Røde Plads på Nørrebro. Umiddelbart ingen tilskadekomne. Forholdet undersøges og der er for nuværende ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 17. juni 2018

B.T.'s medarbejder fortæller, at der ligger en knallert på cykelstien i det afspærrede område, samt at der er to politibile og en indsatsleder på stedet.

Trafikken i området omdirigeres og busser må stoppe og lade folk gå ud.

Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.