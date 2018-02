Flere kunder er vrede, efter TDC annoncerede, at de flytter de 90.000 Plenti-kunder over til TDCs andet mobilselskab Telmore.

På Plentis Facebook-side giver flere af brugerne deres sure opstød til kende.

Med flytningen til Telmore mister Plenti-kunderne 'underholdningspakken', som Plenti ellers var kendt for udover deres 'fri data'.

Her fik kunderne adgang til 60 magasiner og aviser, som Ekstra Bladet Plus og Berlingske og adgang til blandt andet Tivoli og Tivoli Friheden.

Det mister de nu.

Samtidig erstattes e-bogs- og lydbogstjenesten Politiken Books med Telmores Bookmake, som Telmores egne kunder allerede bruger. Derimod får Plenti-kunderne adgang til Telmore Musik. Mængden af data, tale og prisen på mobilabonnementet ændres der ikke på.

Det har fået flere brugere til at ytre sig negativt på Facebook, da adgangen til aviser og Tivoli var grunden til, de i sin tid valgte Plenti.

Frederik Amandus Drejer Mølgaard skriver ironisk, at man betaler det samme, men mister adgang til en række tjenester.

Kate Gammelgaard skriver, at hun gerne vil opsiges på grund af ændringen.

Facebook-brugeren Peter Villefranc skriver, at han kun havde Plenti på grund af Ekstra Bladet-adgangen og Tivoli.

Plenti har været inde og svare hver enkelt surt opstød på deres Facebook-side. Til Kate Gammelgaard skriver de:

Direktør: Får ikke Tivoli-adgang foreløbig

Administrerende direktør i Telmore, Jens Grønlund, er godt klar over, at ændringen vil gøre nogle Plenti-kunder sure.

»Jeg er med på, at der kan være nogle, der ikke er lige begejstret for ændringen, for der er forskel på at få adgang til vores musiktjeneste og at få adgang til Tivoli. Ønsket at få en musiktjeneste stod dog meget højt på Plenti-kundernes ønskeliste, så det var vores højeste prioritet,« siger Jens Grønlund til BT og fortsætter:

»De tjenester, vi tager ud, bliver i gennemsnit brugt af mindre end 10 procent om måneden, mens musik bliver brugt af over 60 procent. Jeg er klar over, at nogle har været glade for de tjenester, vi tager ud. Dem tager vi os godt af og håber, at de bliver tilfredse med den samlede pakke, de nu får,« siger Jens Grønlund, der fortæller, at de ikke forventer at miste mange kunder på overflytningen.

Jens Grønlund oplyser, at de ikke vil prioritere at give Telmore-kunder adgang til Tivoli og aviser som Ekstra Bladet og Berlingske. Det kommer heller ikke til at ske i den nærmeste fremtid, oplyser han.

Historien om Plenti

TDC købte Plenti 11. november 2017 for at få sat en stopper for mobilpriskrigen, som også kostede Danmarks største telekoncern mobilkunder. Overflytningen træder i kraft 18. marts, hvor kunderne automatisk overføres til Telmore.

Plenti vurderer, at lidt under 45.000 af Plentis 90.000 kunder har underholdningspakken.

15 af Plentis medarbejdere rykker ind i TDCs hovedsæde på Teglholmen i Københavns sydhavn, de resterende 75 flytter ind i Telmores kundecenter i Høje Taastrup midtvejs mellem Roskilde og København.