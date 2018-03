»Ingen skal undervurdere Stormy Daniels,« siger Hollywood-instruktør Judd Apatow.

John F. Kennedy havde Marilyn Monroe. Bill Clinton havde Monica Lewinsky. Og Donald Trump har Stormy Daniels. Og efter nattens interview med CNNs Anderson Cooper kan stormen godt gå hen og blive til en orkan.

Stormy Daniels er både stripper og pornostjerne. Men hun er også politiker, fordragsholder, erfaren jockey og hesteejer, mor, manuskriptforfatter og instruktør.

Og én af Hollywoods største filminstruktører Judd Apatow advarer Præsidenten.

»Ingen bør undervurdere Stormy Daniels. Hun ved præcis, hvad hun gør. Og hun lader sig ikke stoppe,« siger Apatow, der instruerede Stormy Daniels i sine to succeskomedier `Knocked Up' og '40 Year Old Virgin'.

For godt 11 år siden havde Donald Trump og Stormy Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, angiveligt en hed sex-affære.

Trumps tredie kone, Melania havde netop født parrets søn Barron. Og i et tidligere interview med bladet In Touch Magazine har Stormy Daniels beskrevet både samleje og et år fyldt med telefonopkald og hede stævnemæder med manden, der nu er USAs præsident.

I mellemtiden har Daniels dog fået 130.000 dollar for at holde sin mund.

Og i nattens interview i udsendelsen '60 Minutes' beviste Daniels endnu engang, at hun er alt andet end dum.

Fortrolighedsaftalen med Trump, som Stormy Daniels via sine advokater lige nu forsøger at få annulleret, forbyder nemlig blot, at hun bskriver affæren. Der er således ingen direkte krav om, at hun benægter, at hun og præsidenten var kærester, mens Melania Trump stadig kæmpede med strækmærker og amning på alle tider af døgnet.

I en tweet i sidste uge drillede Stormy Daniels således med, at hun ikke, som det hedder på engelsk 'slept with' (sov sammen med) Donald Trump. 'Der var ikke nogen, der sov den nat, he-he,' skrev Stormy til sine millioner af Twitter-følgere.

Og da én fornærmet Trump-fan (også via Twitter) svarede: 'Dumme ludere brænder i helvede', svarede Stormy Daniels kækt: 'så er det jo godt, at jeg ikke er dum'.

Mens Daniels og hendes fans og fjender således udveksler både fornærmelser og opmuntringer via twitter, er netværkets måske bedst kendte bruger overraskende tavs.

Således har Donald Trump, der ellers tweeter om hvadsomhelst og på alle tidspunter af døgnet, været fuldstændig tavs om den påståede Stormy Daniels-affære.

Om de 16 andre kvinder, der via advokaten Gloria Alred har anklaget Donald Trump for seksuelle overgreb, skriver Trump blot at de er 'fyldt med løgn'. Men om Stormy Daniels .. ikke et ord.

Præsidentens advokater er dog ikke tavse.Således har de netop sagsøgt Stormy Daniels for det, der svarer til 130 millioner kroner - for at bryde tavshedsaftalen.

I den modsatte lejer fastholder Stormy Daniels' advokater, at aftalen er ugyldig, fordi præsidenten ikke selv har skrevet under. Og i fredags tweetede Daniels advokat-hold et fotografi en en dvd.

'Billeder siger mere end 1000 ord', stod der under fotografien. Og twitter-beskeden lod til at bekræfte tidligere rygter om, at Stormy Daniels, hvis det bliver nødvendigt, kan underbygge sine sex-påstande med både fotografier og videooptagelser.

»Det er muligt, at Stormy Daniels kan gør dét, Trumps politiske modstandere ikke kan, vælte præsidenten.«

Sådan siger NSNBC-værten Chris Matthews, der i sin udsendelse også kalder Donald Trump 'den farligste og værste amerikanske præsident nogensinde'.

Imens nyder Stormy Daniels ifølge avisen New York Times en ti-dobling af sin tidligere løn som stripper. Og Stephanie Cliffords (Stormy Daniels) gamle klassekammerater fra Scotlandsville Magnet High School fra sydstaten Louisiana er ikke specielt overrasket over deres gamle venindes succes.

Efter eksamen i 1997 skrev Stormy/Stormy således i årsbogen: 'Alt vil være i orden, så længe alle indser, at jeg er Dronningen.'

Det er dog mange år siden, Stormy Daniels har besøgt sin konservative hjemby i det dybeste amerikanske syd. I over ti år har hun hverken set sin far eller sin mor, Bill og Sheila Clifford.

Forældrene blev skilt, da Stormy/Stephanie var blot fire år gammel. Og fornylig kontaktede hendes Sheila Clifford pressen, blot for at sige, at hun ikke håbede, at datterens opførsel ville skade den 'vidunderlige Præsident Trump'.

Stormy Daniels har i en tweet understreget, at hendes forhold til præsidenten var 100 procent gensidigt. Men hun tilføjer også, at 'løgnen bør afsløres, så folk for alvor ved, hvem deres præsident er'.

Politisk beskriver Stormy Daniels sig stadig som republikaner (som Trump selv). Men det er tydelig, at for forhenværende elskerinde ikke længere er Trump-fan