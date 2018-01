Storke kommer typisk til Danmark i marts, men allerede nu er der storke nær den danske grænse til Tyskland.

København. Typisk flyver storkene til Danmark, når foråret er begyndt.

Men det ser nu ud til, at storkene kommer usædvanligt tidligt på besøg i Danmark.

Ifølge foreningen storkene.dk er der blevet set flere storke i Slesvig-Holsten nær den dansk-tyske grænse.

Formand for foreningen Jess Frederiksen fortæller, at de danske vintre er blevet varmere, og derfor kan storkene flyve hertil tidligere.

- De samme storke kommer tidligere og tidligere hvert år. Det hænger sammen med, at de nu kan være her i januar og februar, hvor der tidligere var for koldt. Storkene har lært, at der ikke er nogen grund til at vente med at komme afsted, siger han.

Det er nemlig vigtigt for de storke, der tager til Danmark for at yngle, at de kan få den optimale plads til at yngle.

Jess Frederiksen påpeger, at storke tidligere overvintrede i Afrika, men grundet de varmere temperaturer nøjes flere med at overvintre i Sydeuropa.

- Mange af de storke, der kommer nu, kommer fra Spanien, Sydfrankrig og Sydtyskland. Det er en ganske kort flyvetur for en stork.

Biolog hos Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted mener også, at det er meget usædvanligt, hvis vilde storke kommer så tidligt til Danmark.

- Der har været en tendens i de senere årtier, at flere og flere storke overvintrer i Spanien i stedet for at flyve til Afrika. Men selv for dem vil det være noget usædvanligt, hvis de allerede er dukket op nu, siger han

Ifølge de to storkekendere er der typisk kun to til tre ynglepar i Danmark. I øjeblikket er det et enkelt storkepar nord for Roskilde, der har overvintret her.

Men flere hundrede storke trækker dog over hele landet fra forårets begyndelse, hvor nogle blandt andet flyver til en større yngleplads i Skåne.

/ritzau/