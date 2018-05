I øjeblikket kan man hverken komme i kontakt med Danmarks største sikkerhedsvirksomhed, G4S, telefonisk eller via hjemmesiden g4s.dk. Kunder skriver på G4S' Facebook-side, at de føler sig utrygge og efterspørger at G4S fortæller, hvad der foregår.

BT har flere gamge forsøgt at ringe til G4S, men telefonen ringer end ikke, før vi får beskeden:

»Samtalen kan ikke stilles videre lige nu. Prøv igen senere.«

Når man prøver at komme ind på hjemmesiden g4s.dk popper nedenstående meddelelse op på skærmen:

Foto: Screendump /g4s.dk Foto: Screendump /g4s.dk

På Facebook begynder G4S' kunder at henvende sig, fordi alt fra sikkerhedsfirmaet tilsyneladende er nede.

En anden bruger skriver, at 'den tryghed der sælges blev omdannet til usikkerhed', og undrer sig over, at G4S ikke har udtalt sig om problemet endnu.

G4S har ikke meldt noget ud om det mulige nedbrud på deres Facebook-side.

