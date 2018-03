Engang osede butikscenter af mennesker og butikker, nu står det tomt og forladt.

Den jyske provinsby Hadsten kæmper med næb og klør for, at storcenteret Hadsten Centret skal overleve. Det lokale handelsliv er nemlig dødt, og centeret minder nærmest om en forladt spøgelsesby.

Med kun 15 kilometer til Randers og 20 kilometer til Aarhus ligger Hadsten. Og butikker samt centre i provinsbyen kan snildt mærke, at de ligger i midten af de to store handelsbyer.

Hadsten Centeret er næsten forladt og butikkerne lukker på stribe. Centrets supermarked, Meny, lukkede i 2016, og flere butikker, bl.a. Profil Optik og Wonder Lingeri, forsvandt året efter.

Men de lokaler kæmper for at holde liv i byens handelsliv.

Det skriver TV2 Østjylland.

»Det er i nødvendigt at være fremme i skoene og hele tiden tænke fremad. Og tænke på hvad vi som by kan tilbyde,« siger indehaveren af Bogormen Bog & Idé, Marie-Louise Kannerup, til mediet.

Ifølge Marie-Louise Kannerup og de øvrige butiksejere er problemet, at de to store nabobyer trækker kunderne til.

Derfor bliver en redningsplan for det lokale handelsliv nu iværksat.

Det betyder, at der eksempelvis bliver givet fem millioner kroner til Hadsten Handel, som blandt andet skal bruges til at løfte kompetenceniveauet hos byens butikker samtidig med, at gågademiljøet skal forbedres.

Måske er der da også godt nyt for Hadsten-borgerne. Apotekeren Lars Persson har sammen med en gruppe investorer besluttet sig for at købe en del af Hadsten Centeret og etablere et større sundhedshus. Og den kan muligvis drive flere handlende til centeret igen.