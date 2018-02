Landets to største kommuner forudser flere ulykker, hvis superhurtige elcykler slippes løs på cykelstierne.

København. Det kommer til at gå galt.

Sådan lyder det fra landets to største kommuner, København og Aarhus, der advarer mod nye superhurtige elcykler, der kan køre op til 45 kilometer i timen.

- Det vil være fuldstændig forrykt. Især inde i byerne vil det være vanvittigt at tillade elcykler, der kan køre 45 kilometer i timen, siger civilingeniør Pablo Celis, Aarhus Kommune, til Jyllands-Posten.

Færdselsstyrelsen har netop sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring, der vil tillade den nye type elcykler - også kaldet speed pedelecs.

Pablo Celis mener, at de nye cykler øger risikoen for, at der vil ske alvorlige uheld, fordi bilister ikke kan bedømme cyklernes hastighed.

Det vil også skabe utryghed blandt de øvrige cyklende, vurderer han.

Også Københavns Kommune ser med stor skepsis på den nye generation af elcykler.

- Vi har intet imod elcykler, men inde i byen lyder det vanvittigt, at det skal gå så stærkt.

- Her vil det næppe være fornuftigt at tillade en fart for elcyklerne på meget mere end 25 kilometer i timen, siger Niels Bjerrum (S), næstformand i teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune, til avisen.

Cyklistforbundet er også blandt kritikerne.

- Vi vender os imod at have super-elcykler oppe på cykelstierne inde i byerne. Her er cykelstierne under pres især i myldretiden, siger Klaus Bondam, direktør i forbundet, til Jyllands-Posten.

I dag er elscootere, der kan køre 45 kilometer i timen, omfattet af langt skrappere regler, der blandt andet kræver kørekort og brug af styrthjelm.

Med de nye regler skal man blot være 15 år og have en cykelhjelm på.

En forsøgsordning skal efter planen træde i kraft 15. april.

/ritzau/