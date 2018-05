Solariesol er livsnødvendigt, og ved fornuftig brug nedsætter det risikoen for cancer i bryst, tarme og prostata.

Sådan lød det på hjemmesiden for Clubtan, der med flere end 100 centre er et af Danmarks største solarie-kæder. Men det er direkte vildledende og dermed ulovligt at skrive sådan, lyder konklusionen nu fra Forbrugerombudsmanden, der retter skarp kritik mod kæden.

»De forbrugere, der orienterede sig på Clubtans hjemmeside, kunne få det indtryk, at solarielys kun er forbundet med en gavnlig effekt på helbredet. Det kan have haft betydning for, om de valgte at bruge solarierne,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden henviser til, at brug af solarier ikke er kræftforebyggende, men at det ifølge Sundhedsstyrelsen tværtimod øger risikoen for hudkræft. Der er desuden ikke videnskabelig dokumentation for, at brug af solarier gavner sundheden generelt.

‘Det er derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Clubtan har overtrådt markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring,’ lyder det i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden supplerer:

»Sundhedsstyrelsen har vurderet at brug af solarium til andet end medicinsk brug ikke er tilrådeligt, og at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at brug af solarium gavner helbredet. Så er det ikke i orden, at Clubtan reklamerede for sine solarier ved at skrive, at de kunne nedsætte risikoen for cancer.«

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Clubtan.