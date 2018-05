Fredag aften er en stor eftersøgning i gang omkring Faxe Ladeplads, efter to mænd er forsvundet under en sejltur onsdag.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til BT.



»Vi har været ude og eftersøge to mænd, som er sejlet ud med en skydepram. Vi har ikke fundet noget, vi er i gang med at finde ud af, hvad vi ellers kan gøre. Lige nu taler vi med de pårørende for at få et bedre signalement,« fortæller Kent Edvardsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.



Politiet fortæller, at de to mænd sejlede ud fra havnen ved Faxeladeplads onsdag aften, og at det var meningen, at de skulle være vendt tilbage samme aften.

»De blev meldt savnet torsdag omkring klokken 16, hvor man var bekymret for dem, fordi de ikke var vendt tilbage fra sejlturen,« siger Kent Edvardsen.



Derfor har politiet søgt efter dem omkring Faxe Ladeplads, Rødvig og Præstø.

»Vi frygter, at de måske er druknet, men vi ved det ikke, vi har ikke fundet dem, og vi har ikke fundet den skydepram, de er sejlet med, men vi frygter, at de har mistet livet,« siger vagtchefen, som forklarer, at politiet i øjeblikket er ved at tjekke teleoplysninger.



