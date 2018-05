Inger Støjberg var mandag ude med riven efter danske muslimer, der arbejder under ramadanen. Men nu går ernæringseksperter hende på klingen

Frem til den 14. juni er ramadanen over muslimerne. Det betyder, at muslimer blandt andet ikke må spise eller drikke i de cirka 18 timer, som solen dagligt er oppe i de kommende uger.

Det fik mandag udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til tasterne i BT, hvor hun udtrykte bekymring over den problematik, det kunne skabe for det danske samfund, at fastende muslimer blandt andet kørte tonstunge busser eller arbejdede på sygehusene. En faste sammen med ansvarsfulde jobs var ifølge ministeren ikke foreneligt.

'Vi bliver nødt til at forholde os til de problemer, som ramadanen giver os i nutiden. (…) Lange arbejdsdage, der i nogle tilfælde indbefatter farlige maskiner, busser, der køres i myldretiden af chauffører, der ikke har spist eller drukket i mere end ti timer, sygehuse, der skal fungere lige så godt under ramadanen som på almindelige dage, blot for at nævne noget.' skrev Inger Støjberg blandt andet i BT.

Men at fasten skulle give problemer, det er de to ernæringseksperter Per Brændgaard og Louise Bruun, der blandt andet har skrevet flere bøger om faste, ikke enige i. De har tilsammen 44 års erfaring på området.

»Man kan klare sig utrolig lang tid uden mad og vand. Kroppen har jo depoter, der gør, at man kan klare de her ting. Selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvis man får det dårligt, men det skal man jo også, hvis man har sovet to timer for lidt. Samtidig skal man jo huske på, at muslimerne spiser og drikker på forskud,” siger Per Brændgaard.

Og den påstand bakker Louise Bruun op.

»Muslimerne får jo mad, så det er jo egentlig kun en halv faste, og det sker der absolut ingenting ved. Man kan måske endda sige, at de er bedre fungerende end os danskere, der æder hele tiden,« siger hun.

Alligevel kan Louise Bruun dog godt følge ministeren et stykke hen ad vejen.

»Jeg forstår godt princippet i Støjbergs bekymringer, selvfølgelig er der en logisk sammenhæng i, at man mister energi, når man ikke spiser og drikker, men muslimernes kroppe er jo vant til det, og lige netop tilvænningen betyder en stor del,« siger ernæringseksperten.

Louise Bruun medgiver samtidig, at det kan have virkning, når mennesker ikke drikker vand i mange timer, når det er varmt, og det vil hun ikke anbefale nogen at gøre.

»Men lige på det punkt håber jeg da, at man som menneske tænker sig om, hvis man arbejder med noget, der kræver ens fulde koncentration, og det, tror jeg da også, bliver gjort,« siger Louise Bruun og tilføjer:

»Rent fysiologisk kan man godt fylde kroppens depoter op til at kunne klare sig og kunne koncentrere sig ordenligt i 18 timer, men jeg vil ikke anbefale at gøre det med væske. Men også med hensyn til det, kan man vænne kroppen til meget.«

Også Per Brændgaard slår et slag for, at muslimer er vant til at skulle igennem fasten, og derfor ved de, hvordan det skal håndteres.

Inger Støjberg skriver endvidere i sit indlæg i BT, at det kan være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag. Men de to ernæringseksperter vil ikke have den mindste bekymring ved at skulle sætte sig ind i en bus, hvor chaufføren har fastet dagen lang.

»Jeg vil ikke have noget imod at sætte mig ind i en bus, hvor chaufføren ikke har spist i 18 timer, jeg vil have større bekymring ved at sætte mig ind i en bus med en overvægtig chauffør,« siger Louise Bruun, som bakkes op af Per Brændgaard.

»Den der bekymring kan jeg slet ikke se, der er grundlag for. Det kan lige så godt være et problem, hvis chaufføren har spist for meget. En fastende chauffør vil ikke køre dårligere bus end ellers, tænker jeg, men man skal selvfølgelig altid være opmærksom på, hvis man får det dårligt - alt kan påvirke en, men det er selvfølgelig en faktor, man skal være opmærksom på,« siger Per Brændgaard.