Den tidligere topadvokat Merethe Stagetorn, der søndag gik bort, blev for nogle år siden ramt af demens og tilbragte det sidste år af sit liv på et plejehjem. Det fortæller hendes datter, Marianne Stagetorn Kolos.

75-årige Merethe Stagetorn var en kvinde med ordet i sin magt. Som en af landets mest profilerede forsvarere tog hun ordet i den ene store retssag efter den anden.

Men i de sidste to år af hendes liv begyndte det at knibe med sproget. En demenssygdom spændte ben for hendes hjerne, så hun snublede over ordene.

»Det er en frygtelig sygdom at være vidne til. Det skete foran næsen på os,« fortæller hendes datter, Marianne Stagetorn Kolos.

Merethe Stagetorn var et stærkt familiemenneske. I et stort interview med B.T. i 2012 fortalte hun, at hun i sin landlige barndom på Stevns blev opdraget til, at familien kom i første række.

Som voksen købte hun sammen med sin mand, advokaten Ove Stagetorn, en stor ejendom i København. Her samlede hun sin familie: Datteren Marianne Stagetorn Kolos, der er konditor og indehaver af La Glace, og sønnen Henrik Stagetorn, der er forsvarsadvokat og partner i Stagetorn Advokater. Merethe Stagetorns i alt fem børnebørn bor også i ejendommen.

Fordi familien bor så tæt sammen, overså de i lang tid symptomerne.

»Det er en sygdom, der kommer snigende. Hvis nu vi havde set hende hver tredje måned, havde vi nok lagt mærke til noget, men fordi vi så hende hver dag, lagde vi ikke mærke til de små forandringer,« fortæller Marianne Stagetorn Kolos.

Merethe Stagetorn, advokat.

Ændringerne viste sig i sproget og i udførelsen af små praktiske gøremål.

»Der begyndte at komme små ændringer i sproget, og der var ting, hun ikke kunne finde ud af, såsom at ringe op fra en telefon,« fortæller datteren.

I løbet af 2016 blev sygdommen mere tydelig for familien. En læge gav Merethe Stagetorn den hårde besked: Hun var dement.

I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom, og der konstateres ca. 8.000 nye tilfælde af demens om året. Der findes ingen helbredende kur, og sygdommen forværres langsomt. Demenspatienter får et stigende behov for hjælp, og der kan gå adskillige år, inden patienten til sidst dør af sygdommen.

Merethe Stagetorn led af demenstypen Lewy Body, som er den tredjemest udbredte demenstype. Hun var helt klar over, hvad diagnosen betød, og hun fulgte de anbefalinger, lægen gav hende.

»Hun var smerteligt bevidst om det, og vi har haft masser af lejlighed til at tale det igennem sammen. Hun løste sudoku og gik lange ture, fordi hun fik at vide, det kunne udsætte demensen,« fortæller datteren.

Marianne Stagetorn Kolos er indehaver af konditoriet La Glace.

For nogen er demens en tabubelagt sygdom, men den tidligere forsvarsadvokat talte åbent om sin sygdom.

»Hun har ikke haft lyst til, at det skulle blive udskreget i pressen, men alle omkring hende har vidst det, for hun har aldrig været typen, der holdt ting skjult,« siger Marianne Stagetorn Kolos.

Sygdommen blev gradvist forværret, og datteren lægger ikke skjul på, at de sidste år var barske.

»Det har været rigtig svært at se det fantastiske menneske forsvinde for næsen af os. Men det er en ting i familien, at man tager sin skæbne på sig. Man piver ikke over den,« siger hun.

Ove Stagetorn fik en hjerneblødning i 2011 og sad i kørestol, indtil han døde i oktober 2014. Det var derfor op til Marianne og Henrik Stagetorn at tage sig af deres mor.

Fakta Stagetorns største sager Brixtofte-sagen Peter Brixtofte skulle i retten efter B.T.s afsløringer af overdrevet kommunalt vinforbrug, dobbelt bogholderi, falske regninger, ulovlige lån og meget andet. Han skiftede forsvarer undervejs og endte i fængsel. Bo Hamburger Cykelrytteren havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for brug af dopingmidlet epo. Merethe Stagetorn fik retten overbevist om, at han var ren. Guldfiskene Da kunstneren Marco Evaristti udstillede guldfisk i en blender på museet Trapholt, blev han tiltalt for dyremishandling. Merethe Stagetorn fik ham frikendt. Den Store Rockersag Under danmarkshistoriens største rockersag fik Merethe Stagetorn sin klient frikendt for blandt andet drabsforsøg på Nørrebro-gangsteren Lille A. 14 andre rockere blev dømt for vold og drabsforsøg. Lejemord Lille A's storerbor, Store A, havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for at bestille en polsk lejemorder til at gøre det af med sine rivaler. Han blev frifundet. Oddset-Janni Da Oddset-Janni blev idømt et år og 20 måneders fængsel for åger begået mod en ældre, syg og rig mand, skiftede hun forsvarer til Merethe Stagetorn. Sagen endte med en strafrabat på et halvt år.

I første omgang valgte familien selv at passe Merethe Stagetorn i hendes lejlighed, men for et lille års tid siden blev hun mere plejekrævende og flyttede på plejehjemmet Nybodergården i København.

»Det er et utrolig godt sted med rigtig god pleje. De har givet hende rigtig fin omsorg og har været opsatte på at give hende den størst mulige livskvalitet,« siger datteren.

Lige til det sidste kunne Merethe Stagetorn gå og spise selv. Men talen forsvandt helt. Det var på plejehjemmet, at Merethe Stagetorn søndag formiddag døde som følge af en lungebetændelse.

»Hun tog en dyb vejrtrækning, og så drog hun det sidste suk. Når det nu absolut skal være, var det fint og meget fredfyldt. Hun havde ingen smerter,« siger Marianne Stagetorn Kolos.

Merethe Stagetorn efterlader sig to børn og fem børnebørn, der alle er i tyverne.

»Jeg siger, at man skal ikke være trist over det, der er forbi, men være glad for det gode, som har været. Og der er rigtig mange gode minder. Som privatperson har hun været kærlig, nærværende og omsorgsfuld. Hun var et dannet menneske, der gav os et kulturelt indspark. Hun var et stort, fantastisk menneske. Men det er klart, at det har været og er en stor sorg,« lyder det fra datteren.