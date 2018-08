Fakta Regnbueflaget

Regnbueflaget blev designet af Gilbert Baker i 1978 og vajede første gang under San Francisco Gay and Lesbian Freedom Day Parade.



Pink står for seksualitet.

Rød for liv.

Orange for helbredelse.

Gul for sol.

Grøn for naturen.

Blå for kunst.

Indigo for harmoni.

Violet for ånd.

Flaget har gennem tiden haft mange forskellige betydninger over det meste af verden, men ses i dag ofte som symbol på at man er venlig indstillet over for LGBT personer. Flaget ses også med ordet PACE placeret i midten.

Regnbueflaget er også det officielle og mest brugte flag under Gay Pride arrangementer over det meste af kloden, og er dermed blevet det internationale symbol for Gay Pride.

Kilde: gaymagz.dk