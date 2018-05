Syv personer er siden 2010 fejlagtigt blevet erklæret død på Region Syddanmarks sygehuse, og det skal der nu gøres noget ved.

For fire et halvt år siden blev 47-årige Steen Mikkelsen fra Vorbasse erklæret død, mens han helt levende sad i sin seng på Sydvestjysk Sygehus og ville tjekke nyheder på nettet.

I første omgang vidste han det ikke, og da hans dankort senere samme dag blev afvist ved et indkøb på vej hjem fra sygehuset var den første tanke da heller ikke, at han var blevet erklæret død af sygehusvæsenet.

Men han blev mistænkelig, og han fik sin kæreste til at tage ned i banken med hans dankort for at tjekke, hvad der var i vejen. Hun fik en noget overraskende melding ved skranken.

- Maskinen inddrog dankortet, som det skal, hvis kortet tilhører en afdød. Og så begyndte folk fra banken at kondolere over for min kæreste, at jeg var død, siger Steen Mikkelsen til DR P4 Trekanten.

Der var sket en administrativ fejl på sygehuset, som var skyld i det falske dødsfald.

- I starten tog jeg det som en joke, og jeg tænkte, at det kan jo ske. Det bliver der sikkert hurtigt rettet op på igen, tænkte jeg. Det skete så bare ikke, siger han.

I stedet måtte Steen Mikkelsen nu ud i et årelangt tovtrækkeri med alle tænkelige systemer, og selv i dag, fire et halvt år efter, at han fejlagtigt blev erklæret død, bøvler han ofte med eftervirkningerne.

Bankkontoen blev spærret, alle forsikringer skulle ændres, passet blev annulleret, kørekortet blev annulleret og alt, der var tilmeldt betalingsservice skulle genoprettes.

- Jeg har brugt utallige timer på at genoprette de forskellige systemer, og der er ingen til at hjælpe dig. Du har kun dig selv. Der er ikke engang nogen hjælp, når man ringer til offentlige instanser, for de har ikke den store erfaring med, at folk 'dør og genopstår', siger Steen Mikkelsen.

Siden 2010 er syv personer fejlagtigt blevet erklæret døde på sygehusene i Region Syddanmark.

Det er syv for mange, mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der har sat folk på sagen.

- For det første er det en frygtelig fejl, som vi skal gøre vores yderste for at forebygge. Vi kan ikke udelukke fejl, men hvis de sker, skal vi strække os meget langt for at hjælpe borgerne med de vidtrækkende konsekvenser, det har, siger Stephanie Lose (V) til DR P4 Trekanten.

Hun vil nu sammen med administrationen i sygehusene arbejde på at finde ud af, hvad der kan gøres.

I dag kommer der stadig jævnligt breve til ’boet efter Steen Mikkelsen’, og hvis der skal søges et visum til en rejse, er det en længere proces.

Steen Mikkelsen var midt i et huskøb, da han fejlagtigt blev erklæret død. Derfor røg aftalen om et kreditforeningslån også, og det blev dyrere for ham at handle hus.

Regningen for det hele har han selv stået med, da der ikke har været nogen hjælp at hente fra det offentlige.

- Det har virkelig overrasket mig, hvor svært det har været at få mit liv tilbage. Og det har kostet mig rigtig mange penge, det her, siger Steen Mikkelsen.

Det konservative regionsrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen kræver også handling. Ikke kun for fremtidens eventuelle ofre, men også for folk som Steen Mikkelsen.

- Vi lægger op til at folk, der kan dokumentere, at de har lidt et økonomisk tab selvfølgelig skal holdes skadesløse i den forbindelse, og det mener jeg både bagudrettet og fremadrettet, siger Morten Weiss-Pedersen (K).

Han vil nu i samarbejde med det øvrige regionsråd have udarbejdet en procedure for, hvordan man kan hjælpe borgere, der bliver udsat for at blive erklæret døde uden rent faktisk at være det.

- Der kunne eventuelt blive knyttet en bisidder til, der hjælper borgeren fra fejlen er opdaget til den er udbedret, siger han.