Se Søren Sørensen fortælle kort om sagen i videoklippet ovenover

Søren Sørensen, der i fem år har kæmpet med kommunen for at få fjernet naboens ulovlige betonmur, får nu en hjælpende hånd fra Statsforvaltningen. Kampen skyldes, at Søren Sørensens nabo har hævet sin grund og opført en støttemur af beton med et hegn ovenpå, der skæmmer Sørensens baghave.

Først afgjorde kommunen i 2014, at byggeriet var ulovligt. Men sidenhen erklærede kommunen efter tæt dialog med naboens rådgiver muren for lovlig. Fidusen var at kalde muren for en hegnsmur i stedet for en støttemur.

Eksperter har tidligere kritiserer kommunen for magtmisbrug og chikane, fordi kommunens sagsbehandlere efterfølgende krævede blandt andet et legehus i Søren Sørensens forhave fjernet.

Søren Sørensen foran naboens støttemur, som først blev erklæret ulovlig af kommunen. Siden har kommunen valgt at kalde støttemuren en hegnsmur, så nu er den lovlig. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Undervejs i forløbet har Søren Sørensen klaget til Statsforvaltningen over, at kommunen afviser, at han som nabo er part i sagen. Dermed har han ikke haft mulighed for at gøre indsigelser.

I november 2017 afgjorde Statsforvaltningen, at Søren Sørensen er part i sagen, der derfor skal gå om. En afgørelse, Københavns Kommune siden har ignoreret.

Men nu slår Statsforvaltningen endegyldigt fast, at en kommune ikke bare kan ignorere afgørelsen. I juridiske termer er der tale om en såkaldt hjemvisning - det vil sige, at den trufne afgørelse fra Københavns Kommune med Statsforvaltningens afgørelse er ophævet, fordi der er fundet væsentlige fejl i kommunens afgørelse.

Og kommunen er inden for byggeloven forpligtet til at rette sig efter Statsforvaltningens afgørelse.

»Når Statsforvaltningen finder, at der i en påklaget afgørelse efter byggeloven er begået fejl af en vis væsentlighed, kan Statsforvaltningen hjemvise afgørelsen til kommunen. Hjemvisningen af sagen betyder, at den påklagede afgørelse ikke længere er gyldig. Kommunen skal derfor behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse,« siger Hroar Kolmos, der er kontorchef i Statsforvaltningen.

Søren Sørensen foran sit hus i det københavnske Nordvestkvarter. Siden 2012 har han kæmpet mod kommunen i en sag om naboens ulovligt opsatte støttemur. Kommunen har ifølge eksperter stået bag decideret chikane af Søren Sørensen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I sin afgørelse skriver Statsforvaltningen, at Søren Sørensen burde have været hørt i sagen, blandt andet fordi kommunen ændrer standpunkt, således at kommunen fra først at kræve støttemuren 'retligt lovliggjort' efterfølgende vurderer den til at være 'umiddelbart tilladt’.

Uddrag fra Statsforvaltningens afgørelse i sagen, som slår fast, at Søren Sørensen er part i sagen om naboens støttemur og terrænhævning.

Birgit Phillip, der er formand for Grundejeren.dk - Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København - er rystet over kommunen i denne sag:

»Det er fuldstændig uhørt, og det burde ske automatisk, at man selvfølgelig følger en afgørelse fra Statsforvaltningen. For hvad er klagesystemet værd, hvis ikke det sker? Ellers er den enkelte borger jo magtesløs over for kommunen,« siger hun.

I et svar til B.T. skriver kommunen, at den ikke forstår Statsforvaltningens afgørelse, og at den nu har taget kontakt til ankeinstansen for at få en præcisering.

Københavns Kommune mener, at støttemuren er en hegnsmur, fordi naboen har gravet noget jord op på sin side af støttemuren. Dermed er sagen ifølge kommunen en privatretlig tvist om et hegn, som den ikke kan blande sig i.

Udsigten forsvandt, da støttemuren med hegn blev opført ind til familien Sørensens grund.

»Københavns Kommune har bestemt ingen intentioner om at sidde en afgørelse fra Statsforvaltningen overhørig. Udfordringen er, at Statsforvaltningen i sin afgørelse siger, at vi skulle have foretaget en partshøring i en sag, hvor kommunen har meddelt afslag på bibeholdelse af en terrænregulering, og hvor forholdene nu er tilbageført og derfor lovlige. Derfor er det svært at se, hvad vi på nuværende tidspunkt skal foretage en partshøring om,« skriver Anne-Sofie Degn, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, i et skriftligt svar til B.T.

Ifølge Statsforvaltningen har Søren Sørensen - nu hvor han er part i sagen - krav på en afgørelse og dermed en begrundelse for, hvordan kommunen stiller sig til indholdet af hans klage. En begrundelse, som Søren Sørensen kan klage over til Statsforvaltningen, der så kan tage stilling til, om byggeloven er overholdt. Indtil nu har Statsforvaltningen kun taget stilling til, om han er part i sagen.

Søren Sørensen fortæller til B.T., at han aldrig har set en begrundelse fra kommunen.

»Ikke udover, at kommunen nu vurderer, at der er tale om en hegnsmur. Hvilket er underligt, eftersom den stadig holder jorden på en strækning på fem og en halv meter,« siger han.