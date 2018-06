Sommer, sol, strand og slush-ice står på programmet i de næste uger, hvis man skal tro DMIs nyeste sommerprognose, som blev udgivet tirsdag eftermiddag.

For varmen fortsætter med at buldre derudaf, og det noget skiftende vejr i kølvandet på maj måneds sublime sommertemperaturer ser ud til at stoppe. Først omkring midten af juli viser prognosen, at solen kan forsvinde, og Danmark måske blive ramt af ustadigt vejr.

Resten af denne uge fortsætter det højtryksprægede vejr, som har ligget over Danmark de seneste uger. Det betyder, at danskerne får solrigt vejr med dagtemperaturer omkring 25 grader med meget små nedbørsmængder.

I uge 27 og 28 vil varmen fortsætte, men Danmark vil blive splittet noget op rent vejrmæssigt. Østdanmark vil primært opleve tørt og solrigt vejr, mens Vestdanmark vil opleve mere lummert vejr. Men de overordnede tendenser peger klart imod mere solrige, varme og tørre tider end normalen for årstiden.

Sidst i uge 28 og hele uge 29 vil det stadig være lunere og med mere sol, end vi plejer at se i juli. Dog begynder der at snige sig et lavtryk ind over Danmark fra Atlanterhavet, og det giver et mere omskifteligt vejr. Det betyder, at det varme og solrige vejr i perioder vil afbrydes af regn, blæst og skyer og risiko for kraftige tordenbyger.

Overordnet set vil sommeren dog byde på varmt og solrigt vejr med fine badevandstemperaturer.