Sprængningsleder bag fredagens silouheld havde gjort sit arbejde korrekt, mener Dansk Sprængteknisk Forening.

Vordingborg. Det vakte stor opsigt for de fremmødte mennesker på havnen i Vordingborg, da en 53 meter høj silo fredag ved en planlagt sprængning væltede den modsatte vej af, hvad der var planlagt.

Men ifølge Dansk Sprængteknisk Forening så alle forberedelserne omkring den planlagte sprængning ud til at være korrekte.

Sådan lyder det fra næstformand i foreningen Johan Finsteen Gjødvad, der har gennemgået videoer af uheldet.

- Når man ser på, hvad der er lavet i forberedelserne, så burde den falde den anden vej. Det er virkelig uheldigt, at den sætter sig forkert og vælter bagover, siger han.

Johan Finsteen Gjødvad peger på, at lederen af sprængningen ser ud til at have gjort alle de korrekte og nødvendige ting, der skal til, når en så stor silo skal væltes.

Han fremhæver, at holdet bag fredagens sprængning havde sørget for at evakuere alle i sikkerhed, da man er bevidste om, at uheldet altid kan forekomme.

- Det er ikke for sjov, at der ikke kom nogen til skade. De, der har udført sprængningen, har sørget for, at folk blev evakueret. Det er netop fordi, man ved, at bygningen yderst sjældent falder den forkerte vej.

Siloen væltede ned og ødelagde hjørnet af Kulturarkaden, der huser et bibliotek og en musikskole.

Johan Finsteen Gjødvad mener, at det er mystisk, at bygningen ender med at vælte den forkerte vej. Men en mulig forklaring kan være, at siloen er blevet yderligere forstærket på visse steder, da den blev bygget. Og det kan være svært at finde frem til i forberedelserne, lyder det.

- Man har set før, hvor det går galt, at der har været noget ekstra armering i bygningen, som gør den mindre homogen.

- Uden at kunne sige noget definitivt, så må det være noget med konstruktionen nedenunder, som har været mere kompleks, end man troede. Det er meget svært at forudsige, siger Johan Finsteen Gjødvad.

Lørdag arbejder beredskabet i Vordingborg på at gøre rede for de skader, der er sket som følge af uheldet.

/ritzau/