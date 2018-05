Sommerens sporarbejde har fået en gruppe pendlere til at tænke alternativt, så de undgår forlænget rejsetid.

Et hvidt lokale med grå stole, et stort mødebord og et tekøkken med kaffemaskine og køleskab til madpakken. Det lyder måske ikke af meget, men det er rammerne for arbejdsdagen for en række pendlere fra Egedal.

De dropper nemlig det sædvanlige pendlerliv på grund af sporarbejde på linje H og C, strækningen mellem Frederikssund og Valby i København, som betyder togbusser og forlængede rejsetid. I stedet skal de den kommende tid møde ind i gratis kontorlokaler, som kommunen midlertidigt har stillet til rådighed. Det samme gælder i Ballerup, hvor det er muligt at booke et lokale på kommunens biblioteker.

I Egedal kommer Ideen fra en gruppe borgere, der ellers kunne se frem til en times forlænget rejsetid hver vej.

- Jeg blev en anelse desperat, så jeg synes, det er så dejligt, at kommunen stiller lokaler til rådighed, siger Heidi Kolding fra Egedal, som er ophavsmand til ideen. Hun rykker den 1. juni rykker ind på sit midlertidige kontor i Stenløse Kulturhus.

- Jeg kunne godt se, at jeg hurtigt ellers ville bruge et par timer hver vej i bus og i tog, siger Heidi Kolding.

Sporarbejdet varer fra den 1. juni til den 26. august, og det er afgørende for Heidi Kolding, at hun i sommerperioden slipper for tre måneder med forlænget rejsetid.

- Det betyder, at jeg har 10 minutter på arbejde i stedet for to timer, så det betyder rigtig meget, siger Heidi Kolding.

Egedal kommuner hjælper, fordi den kan, og fordi den forlængede rejsetid er en stor udfordring for pendlerne, lyder forklaringen fra byens borgmester.

- Der er umiddelbart fem-seks lokaler til fire-fem medarbejdere i hver, men vi kan godt være fleksible, så skulle vi få flere henvendelser end det, så må vi se, hvad vi kan gøre, siger Karsten Søndergaard (V), Egedals borgmester.



Han erkender, at det ikke er en typisk kommunal opgave at lægge kontorplads til byens borgere:

-Det er jo en helt ekstraordinær situation, hvor folks transporttid bliver øget med en time hver vej, og kan vi hjælpe i sådan en situation, så synes jeg kun, det er fint, siger Karsten Søndergaard.