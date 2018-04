To uheld på Fynske Motorvej mandag morgen skaber problemer for myldretidstrafikken. Først var motorvejen spærret i vestlig retning og omkring klokken syv skete et nyt uheld i den modsatte retning.

En ældre bilist i en personbil kørte tidligt mandag morgen ind på Fynske Motorvej i den forkerte retning og kørte ind i en varebil. Uheldet betød, at E20 en overgang var spærret i retning mod Jylland.

Klik her og se mere TV fra Localeyes.dk

E20 Fynske Motorvej er grundet uheld spærret mellem frakørsel 52 Odense SV og frakørsel 53 Odense V i retning mod Middelfart. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at sige noget om tidspunkt for genåbning. Forlænget rejsetid og kødannelser må dog forventes. — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 30, 2018

E20 Fynske Motorvej er grundet uheld spærret mellem frakørsel 52 Odense SV og frakørsel 53 Odense V i retning mod Middelfart. Man forventer at kunne genåbne for trafik igen klokken 05:45. Forlænget rejsetid og kødannelser må dog forventes. — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 30, 2018

Uheldet fandt sted omkring klokken fem mandag morgen mellem frakørsel 52 Odense SV og frakørsel 53 Odense V i retning mod Middelfart.

Ifølge politiet var det en 80-årig spøgelsesbilist, der kørte sammen med en varebil. Heldigvis kom ingen personer alvorligt til skade.

Uheld Fynske Motorvej v. Blommenslyst med spøgelsebilist på 80 år kl. 0447 ryddet. 43 årig mand i varebil påkørt. Materielle skader. Mindre personskade. Undersøges nærmere. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 30, 2018

Uheldet betød, at bilisterne en overgang måtte væbne sig med tålmodighed og indstille sig på kø og forlænget rejsetid.

»Lige nu ser det fornuftig ud derude. Der er ikke så meget kø i øjeblikket, fordi trafikken bliver ledt af motorvejen via en omkørsel, men bilisterne må ud på lidt af en omvej, og det giver lidt forlænget rejsetid,« siger vagthavende ved Vejdirektoratets trafikinformationscenter til BT omkring klokken halv seks.

Den vagthavende oplyste også, at der umiddelbart kun er tale om materiel skade, men at der skal ryddes op på stedet, før trafikken igen kan passere.

Højre spor er nu genåbnet efter uheldet på E20 ved <52> Odense SV i retning mod Jylland. #dktrafikinfo https://t.co/e3QwMfRmUz — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 30, 2018

Omkring klokken syv var der et nyt uheld i den modsatte retning. Denne gang fra Middelfart mod Odense mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og Serviceanlæg Kildebjerg Syd. Venstre spor er spærret, og politi og redningsmandskab er på stedet. Oprydningsarbejdet på strækningen forventes tidligst afsluttet klokken otte.

Nyt uheld Fynske Motorvej. Samme sted nu i vestlig retning. Kø. Kør forsigtig - hold afstand og brug fokus på at køre bil ! Kør alternativt af ved 53 og på ved 54 og 55. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 30, 2018

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikken.dk.