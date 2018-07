Roskilde Festival gav i 2017 et overskud på 16,6 millioner kroner. I år ventes det at blive endnu større.

Roskilde. Solen har været en flittig gæst på årets Roskilde Festival. Det varme og tørre sommervejr har sørget for, at der er blevet solgt masser af drikkevarer og mad på festivalen.

Derfor forventer administrerende direktør Signe Lopdrup, at den 48. udgave af festivalen giver et tocifret millionoverskud.

- Der har været god omsætning på festivalen, og sådan er det jo det gode vejr gør, at man får lyst til at være ude og spise og drikke lidt mere.

- Det er for tidligt at sige noget meget præcist, men vi er ikke i tvivl om, at vi får et flottere resultat end sidste år, siger hun.

Sidste års festival gav et overskud på 16,6 millioner kroner.

Roskilde Festival er en non-profit organisation, og overskuddet doneres derfor til velgørenhed.

Overskuddet fra festivalen i 2017 gik til 148 forskellige projekter, heriblandt Danmarks Indsamling der blev støttet med én million kroner.

Det solrige sommervejr har ikke kun ført til tørstige gæster, men også resulteret i, at store mængder af støv har hvirvlet rundt på pladsen.

- Vejret har givet nogle gener i form af støv, som vi har kæmpet med og forsøgt at dæmme op for ved at vande, siger Lopdrup.

- Men derudover har det ført til, at det er en festival, hvor vi kan se frem til et rigtig, rigtig flot resultat.

Kigger man på de seneste ti års resultater, blev det største overskud nået i 2014, hvor festivalen indbragte 26,7 millioner kroner.

Lopdrup tror ikke, at årets overskud bliver ligeså stort. Blandt andet fordi festivalen i år har fået omkring 900 vandskyllende toiletter - og det har været dyrt.

- Når man gør noget første gang, er der ikke sikkert, at man gør det på den smarteste måde, så vi ved allerede nu, at det er en festival, hvor vi har haft mange omkostninger, forklarer hun.

- Jeg tør ikke at sige, at vi slår rekord, men vi får et rigtig fint overskud igen i år, siger Lopdrup.

De sidste toner fra festivalens hovedscene slås an lørdag klokken 23, når gruppen Gorillaz indleder sin koncert. Campingområdet på festivalen lukker søndag klokken 14.

/ritzau/