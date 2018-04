Fra på onsdag bliver det vejr for T-shirts og shorts med høj sol og temperaturer over 20 grader, lover DMI.

København. Denne uge byder på forårsvejr, som de fleste foretrækker det, med sol, lune vinde fra det sydlige Europa, ingen regn og temperaturer over 20 grader.

- Men først skal vi lige have overstået et par dage med lidt ringere vejr. Derefter begynder det fra onsdag at blive rigtig pænt, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Mandag indledes med lidt diset og tåget vejr samt med temmelig mange skyer. Og især i Jylland vil der komme lidt regn og byger af og til, siger han.

I dagtimerne bliver det mellem 12 og 17 grader.

Tirsdag vil det igen være diset og tåget i morgentimerne. Især i områder nær kyster.

- Tågen bliver dannet, når varm luft stryger hen over det temmelig kolde hav, men solen brænder tågen af, så snart den kommer ind over land, siger Klaus Larsen.

I modsætning til mandag begynder solen at titte frem i løbet af tirsdagen. Med temperaturer på maksimum 15 grader tager tirsdagen prisen som den køligste dag frem mod weekenden.

- I de kystnære områder vil det tirsdagen igennem nok føles noget køligere end i de indre dele af landet, tilføjer han.

Onsdag kan man derimod godt finde T-shirt og shorts frem.

Varme vinde kommer ind over landet fra syd, og det bliver op til 20 grader.

- Bortset fra lidt tåge i morgentimerne, så bliver onsdagen skyfri og med temmelig meget solskin, siger han.

Torsdag og fredag bliver der skruet yderligere op for varmen med temperaturer op til 22 grader.

- Begge dage bliver solrige og uden regn, siger Klaus Larsen.

Natten til lørdag begynder det fine vejr en retræte, og i weekenden falder temperaturerne tilbage til omkring 15 grader.

/ritzau/