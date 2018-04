De mange timers forhandlinger, der holder OK18-aktørerne fra stat, region og kommune væk fra dynerne derhjemme, resulterer i et søvnunderskud, der kan få betydelige konsekvenser for udfaldet af de samlede overenskomstforhandlingerne.

Det vurderer søvnforsker Mikael Rasmussen.

Han understreger, hvor afgørende det er at få sin nattesøvn, hvis hjernen skal kunne fungere optimalt.

Eksempelvis kan man allerede efter 12 timers vågenhed måle, at vigtige kognitive funktioner - som planlægningsevne, forudseenhed og hukommelse - bliver hæmmet og herefter forringes yderligere time for time.

Lørdag aften: Aftenstemning uden for Forligsinstitutionen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Lørdag aften: Aftenstemning uden for Forligsinstitutionen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Tænk, at skabe en struktur, hvor man ikke lader folk møde friske og veludhvilede op til at forhandle noget, der er så vigtigt for så mange mennesker. Det giver ingen mening. Det er faktisk helt vanvittigt,« siger Mikael Rasmussen og forklarer, at 18 timer uden søvn svarer til at have en promille på 0,5 i blodet.

Mister sociale kompetencer

Forhandlingerne om den nye overenskomst for de offentligt ansatte har stået på i godt og vel halvanden måned, og ifølge søvnforskeren tærer de mange møder samlet set på forhandlerne, der flere gange har siddet til langt ud på natten blot for at mødes kort tid efter igen.

Ligesom natten mellem fredag og lørdag hvor parterne gik hvert til sit kl. 03.00, men mødtes igen kl. 10.00 dagen efter.

Sent lørdag aften. Forligsinstitutionen i København. Foto: Martin Sylvest Sent lørdag aften. Forligsinstitutionen i København. Foto: Martin Sylvest

Ifølge Mikael Rasmussen kan man nemt tænke sig til et scenarie, hvor parternes søvnunderskud kan få betydning for det samlede udfald af forhandlingerne.



»Fordi, det har stået på igennem længere tid, og parterne ofte møder op uden at have fået nok søvn i forvejen, vil det uden tvivl påvirke og nedsætte deres sociale kompetencer. Altså deres evne til at være sammen med andre mennesker, samarbejde og læse andres følelser. Og det er jo vigtige funktioner i en en tilspidset forhandlingssituation,« siger Mikael Rasmussen.

Forligsinstitutionen i København. Sent lørdag aften. Foto: Martin Sylvest Forligsinstitutionen i København. Sent lørdag aften. Foto: Martin Sylvest

Sidder der på den ene eller anden side af forhandlingsbordet nogen, som er mere friske og udhvilede end de andre, kan det betyde, at de trækker det længste strå, fordi de simpelthen bedst kan overskue situationen, vurderer Mikael Rasmussen.

»Det er jo også en kendt forhørsteknik, at jo længere du holder folk vågne, jo mere medgørlige bliver de.«

Copenhagen Showband underholder udenfor Forligsinstitutionen. Lørdag den 21. april 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Copenhagen Showband underholder udenfor Forligsinstitutionen. Lørdag den 21. april 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen