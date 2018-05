Søren Hedman er havnet i det, der vist kan beskrives som en rigtig lortesituation.

Det hele begyndte for knap tre måneder siden, hvor Region Hovedstaden kontaktede Søren Hedman og andre midaldrende mænd for at teste dem for tarmkræft. Det skulle ske via en afføringsprøve, som skulle sendes med almindelig post - men det viste sig at være sværere, end man skulle tro.

Selv om han allerede samme dag, som han modtog brevet, sendte prøven retur, dukkede den aldrig op hos regionen. Et nyt test-sæt blev bestilt og sendt afsted - ligesom den første som et almindeligt brev, hvor portoen på forhånd var betalt af regionen.

Mens han sendte det første brev fra en postkasse på Sankt Annæ Plads i det indre København, benyttede han anden gang en postkasse på Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg. Det skulle da i hvert fald prøves, om det hjalp at skifte postkasse. Men nej.

'I dag har jeg så fået endnu en reminder fra Regionen om, at de ikke har modtaget min prøve og at jeg derfor gerne må kontakte dem. Det er naturligvis gjort, men med beskeden om, at de nu må tale med Post Nord om, hvor fanden min lort er henne. For nu gider jeg ikke mere og overvejer, om man istedet burde lægge “en dej” hos en eller ledende Post Nord-person. For jo - det er noget lort at vores postvæsen i dag er så ringe, at de ikke engang formår at bringe den slags tests fra afsender til modtager. I sidste ende! kan det jo i netop sådanne sager betyde, at en person ikke får opdaget en grim sygdom i tide. Og det er jo - for at være ærlig - noget rigtig lort, Post Nord,' skriver Søren Hedman på Facebook.

Søren Hedman, der arbejder i kommunikationsbranchen, understreger over for BT, at han ikke kan vide, hvor fejlen opstår - om det er hos Post Nord eller Region Hovedstaden. Men uanset hvad er det frustrerende, siger han.

»Jeg er overrasket over, at det åbenbart skal være så svært at sende et brev fra A til B. Det undrer mig virkelig. Jeg er heldigvis meget rolig, og jeg har ingen forventning om, at der skulle være noget galt med mig. Men andre, der ikke får afleveret, kunne jo være syge, og vil så ikke finde ud af det,« siger han.

Lene Reipuert, driftschef i PostNord i Danmark, beklager situatioinen over for BT.

»Jeg er rigtig ked af, at Søren Hedman er blevet nødt til at tage sine prøver om. Vi har ikke tidligere hørt om problemer med forsvundne prøver til tarmkræftscreeningen, og det er svært for os at finde ud af, hvad og hvor det er gået galt, da der ikke er sporing på den type forsendelser. Generelt har vi et godt samarbejde med Region Hovedstaden, som vi nu er i dialog med for at se, om vi kan komme nærmere en forklaring på, hvorfor de to prøver skulle tages om,« siger hun.

BT har tirsdag også bedt Region Hovedstaden om at kommentere sagen, men regionen har endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.