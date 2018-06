»Det giver et ordentlig knald, og jeg tænker: ‘Hold da kæft, nu er hele hjulet flået af. Min kone hyler op og siger: 'Hvad sker der, hvad sker der!'«

Søren Højfeldt, 47 år, var lørdag formiddag den 21. april på vej til en familiefødselsdag i Horsens sammen med sin kone og deres to teenager-drenge. De havde lige forladt deres hjem på Østerbro i København i deres nye BMW. Søren Højfeldt sad bag rattet og svingede bilen ud på Øster Søgade.

»Vi havde kørt få hundrede meter. Vi kørte ikke mere end 40 km/t. Pludselig dukkede hullerne i vejen op bag den forankørende bil. Jeg kunne simpelthen ikke nå at undvige dem,” siger Søren Højfeldt.

I første omgang virkede det ikke som om, bilen havde taget skade. Han tjekkede dæktrykket på køre-computeren. Det var normalt.

»Vi kørte videre ud af byen. Men da vi kom ud på motorvejen, kunne jeg mærke, at bilen rystede. ‘Pokkers’, tænkte jeg.«

Efter weekenden kørte Søren Højfeldt bilen på et autoriseret BMW-værksted. Fælgen på højre forhjul var slået skæv og bilens spritnye sommerdæk i højre side var beskadiget.

»Jeg fik regningen i forgårs. Den var på 16.200 kroner inklusive moms.«

Den mener Søren Højfeldt, at Københavns Kommune skal betale. Derfor fotodokumenterede han allerede mandag den 23. april de to store huller, han var kørt ned i på Øster Søgade.

»De var ret heftige. De var op til syv centimeter dybe,« siger han.

Den 25. april anmeldte han skaden til Københvans Kommune med krav om erstatning. Kommunen har kvitteret for modtagelsen og oplyst Søren Højfeldt om, at den vil behandle sagen inden for 90 dage. Sideløbende har har anmeldt skaden til sit forsikringsselskab, men her hænger han på en selvrisiko på 5.000 kroner.

»Hvis kommunen ikke anerkende sit ansvar, kan jeg altså sidde med en regning på 5.000 kroner plus alt det bøvl, jeg har haft med sagen,« siger han.

Desværre er det ofte vanskeligt at få erstatning fra kommunerne i denne type sager, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

»For det første skal kommunen have et ansvar: Det betyder populært sagt, at kommunen skal have gjort noget forkert, eller undladt at gøre noget, for eksempel ved at have kendt til et hul i vejen, men have undladt at reparere det. Det kan være ganske vanskeligt at bevise. Dernæst skal man som bilejer bevise, at det er lige præcis dette specifikke hul i vejen, der har medført en specifik skade på bilen. Retspraksis viser, at det er meget svært at bevis,« siger han og tilføjer:

»Desværre har vi ofte ikke held med at komme igennem med erstatningskrav over for kommunerne i retssystemet i de sager, vi har kørt for vores medlemmer.«

Søren Højfeldt håber og forventer, at Københavns Kommune vedkender sig sit ansvar:

»Jeg synes, det er for ringe, at vejene ikke bliver vedligeholdt med al den skat og de parkeringsafgifter, vi betaler. Det er dejligt, at der er lækre cykelstier i København, og dem bruger jeg også selv, men vejene skal altså også være sikre.«