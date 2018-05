Søren Rasted, bedst kendt fra popgruppen Aqua, har en stærk holdning i forhold til medicinsk cannabis. Han mener, det bør anvendes som behandling af syge. I programmet 'En mand med en sag' på Radio24syv bliver Søren Rasted nu beskyldt for ikke at have researchet emnet ordentligt inden. 'Uforskammet' kalder forsker det.

I slutningen af marts interviewede Søren Rasted direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, hvor han beskylder Lægemiddelstyrelsen for at holde danskerne fra at kunne få behandling med medicinsk cannabis.

Nu beskylder to forskere Søren Rasted for ikke at være belyst nok om emnet, og de mener ikke, Søren Rasted har nok viden til i at give Lægemiddelstyrelsen skylden for, at man endnu ikke kan behandles med cannabisolie i Danmark.

I interviewet spørger Søren Rasted kritisk Thomas Senderovitz, hvilke undersøgelser, der er blevet sat i gang siden 1995, hvortil direktøren svarer, at Lægemiddelstyrelsen ikke har sat nogen undersøgelser i gang.

Søren Rasted beskylder herefter Thomas Senderovitz for ikke at ville behandling af cannabisolie nok, for ellers var Lægemiddelstyrelsen allerede i gang med flere undersøgelser.

'Nej. Nej. Nu har du lige lanceret fem-seks forskellige misforståelser. Skal vi ikke tage dem én ad gangen. Vi holder ikke noget tilbage. Vi sætter ikke noget i gang. Det gør vi hverken på cannabis eller andre lægemidler,' siger Thomas Senderovitz.

Lægemiddelstyrelsen er en myndighed, der udelukkende forholder sig til, om medicinen er sikker, og om den har den påståede virkning og kvalitet. Styrelsen forsker altså ikke i cannabisolie, men rådgiver derimod om allerede eksisterende medicin i forhold til bivirkninger og godkendelse af ny medicin.

Det fortæller forsker i biomedicin ved Københavns Universitet, Jakob Wested til nyhedsbrevet mandagmorgen.

Thomas Senderovitz pointerer også i interviewet, at det ikke er op til Lægemiddelstyrelsen at forske i cannabisolie, men at det derimod er op til medicinalindustrien, om de vil bruge ressourcer på, om de kan se en fornuftig forretning i produktet.

“Lægemiddelstyrelsen kan ikke aktivt gå ind og fremme produktionen af specifikke lægemidler,« siger han blandt andet til Søren Rasted i radioprogrammet.

Han mener desuden også, at man allerede er godt i gang med at undersøge cannabisoliens virkning. Politikerne er nemlig i gang med en forsøgsordning, og der er bevilget penge til forskning af medicinsk cannabis.

Systemet er nemlig indrettet på en markedsbaseret måde, hvor det er virksomhederne, der udvikler ny medicin. Det fortæller Thomas Senderovitz blandt andet også i interviewet med Søren Rasted.

Jakob Wested slår fast over for mandagmorgen, at det ikke er Lægemiddelstyrelsens skyld, og det derfor er forkert af Søren Rasted at rette kritikken den vej.

Det bakker Anton Pottegård, lektor ved Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, Jakob Wested op om.

Anton Pottegård kalder det til mandagmorgen 'direkte uforskammet', at Søren Rasted beskylder det danske sundhedssystem for ikke at handle i danskernes bedste interesse.

Jakob Wested mener, at det ville være at 'tage pis' på danskerne, hvis man ikke stillede høje krav til medicin, som man i dagens Danmark gør. Og hvis det var så lovende, som Søren Rasted mener, ville alle forskere have smidt alt, hvad de havde i hænderne, og 'komme først og modtage Nobelprisen.'