Berlingskes madanmelder, Søren Frank, skriver i en ny klumme, at bankerne skal lade restauranten Jensens Bøfhus dø.

'Normalt er det ikke god stil at fryde sig over andres ulykke, men der eksisterer undtagelser: Jeg føler mig f.eks. i min gode ret til at glæde mig over, at det er gået så markant tilbage for Jensens Bøfhus, at »restaurant«-kæden er ude i en regulær overlevelseskamp. Jensens lever pt. således alene på bankernes nåde.'

Sådan skriver Søren Frank blandt andet i sin klumme, der onsdag blev bragt i Berlingske.

Han skriver blandt andet også, at han faktisk ikke anser Jensens Bøfhus som værende en restaurant, men en fastfood-kæde ligesom McDonalds.

For nogle år siden, anmeldte Søren Frank Jensen's Bøfhus på Gråbrødretorv, hvor han beskriver, hvordan bøffen var grå, vakkumsur og kold, og bearnaisen så sød, at den kunne have været en dessert.

Han mener endda, restaurantkæden bør politianmeldes for at 'lokke mindreårige ud i et excessivt forbrug af sundhedsskadelige produkter.'

Anmelderen fortæller, han har været i kontakt med en tidligere Jensens Bøfhus-kok, der påstår, at kødet kun grillet på den ene side, og bagefter bliver bøffen smidt med den ugrillede side nedad, så gæsterne tror, bøffen er blevet grillet på begge sider.

Kokken har også informeret Søren Frank om, at salaten bliver leveret færdigsnittet i poser, saucerne kommer direkte fra fabrikken i Struer i ti liters spande, og at en stor del af buffetten er frostvarer.

Derfor bønfalder Søren Frank bankerne, der har spædet en masse penge i kæden at stoppe, da der i hans optik ikke er nogen grund til at holde kæden i live.

Som han skriver: »I dette tilfælde fortjener patienten at dø - om ikke andet så for gastronomiens og folkesundhedens skyld.«

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra Jensens Bøfhus, der ikke ønsker at kommentere på klummen.