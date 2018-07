Det har både fysiske og psykiske konsekvenser, når børn vejer for meget, fortæller læge fra Julemærkefonden.

København. For mange kilo er ikke kun usundt for kroppen. Overvægt har også en negativ indvirkning på psyken. Det er især tydeligt hos overvægtige børn, der ofte trækker sig tilbage socialt og har dårligt selvværd.

Det fortæller overlæge ved børneafdelingen på Hillerød Sygehus og overlæge i Julemærkefonden Birgitte Højgaard Roikjer.

- Mange bliver mobbet. De bliver socialt isoleret og trækker sig fra fællesskabet, fordi de føler sig - og er jo - anderledes. Selv børn, der er socialt velfungerende, begynder at trække sig mere.

- Mange af børnene har et ekstremt dårligt selvværd, og så er det svært for dem at rejse sig, siger Birgitte Højgaard Roikjer.

Dertil kommer fysiske problemer som smerter i benene, belastninger, forhøjet blodtryk og øget risiko for at få hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes.

Julemærkefonden driver fem hjem, hvor børn med trivselsproblemer - og ofte også problemer med overvægt - får hjælp til at få bedre selvtillid. Samtidig lærer de om sund kost og motion, så de taber sig, hvis de vejer for meget.

Tal fra esundhed.dk, der hører under Sundhedsdatastyrelsen, viser, at der er store forskelle på andelen af svært overvægtige børn i forskellige kommuner.

Jyllands-Posten har analyseret tallene, som viser, at rige kommuner nord for København som Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kun har en andel på 0,7 procent af svært overvægtige børn på 4. til 6. klassetrin.

I den modsatte ende af skalaen ligger kommuner som Jammerbugt og Struer, hvor flere end ti procent af børnene er svært overvægtige.

Det billede genkender Birgitte Højgaard Roikjer. Årsagen til de kommunale forskelle skal især findes i forskelle på borgernes sociale status, mener hun.

- Hos socialt dårligt stillede familier er der ofte en undskyldning for ikke at gøre noget ved overvægten. Det kan være for svært, for hårdt, eller også synes de ikke, at der er råd til at købe sund mad, siger hun.

Hun henviser desuden til, at mange familier med tendens til overvægt har en fortælling om, "at sådan har det altid været".

Men hvis børn skal hjælpes af med for mange kilo, så skal deres forældre også gøre en indsats og være et godt forbillede - især hvis de selv er overvægtige.

- Det handler om at gribe i egen barm, når man skal hjælpe sine børn, og man skal starte med sig selv, siger Birgitte Højgaard Roikjer.

