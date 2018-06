Al trafikinformation inden for landets grænser bliver fremover samlet på én digital platform efter ny aftale.

København. Hvis man planlægger en rejse fra København til Aalborg, kan man i dag se de forskellige muligheder med bus og tog på hjemmesiden Rejseplanen.

Men fra efteråret vil det også være muligt at se, hvilke flyafgange man kan tage på turen.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Rejseplanen A/S og aktørerne i Foreningen Indenrigsluftfart, der tæller flyselskaber og lufthavne.

Dermed bliver den offentlige trafik kombineret med den private luftfart, når landets borgere fremover bruger rejseplanen til at planlægge rejser rundt i landet.

Aftalen vækker begejstring hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

- Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at få indenrigsflytrafikken integreret på den platform, som mange borgere bruger, når de skal vælge transportform; nemlig Rejseplanen, siger han i en pressemeddelelse.

- Det vil forbedre sammenhængskraften mellem landsdelene og gøre hverdagen lettere og mere overskuelig for rigtig mange mennesker, når de med få klik kan tage stilling til, om det eksempelvis er bus, tog eller fly, der giver bedst mening, siger han.

Aftalen betyder, at flyafgange fra SAS, Norwegian, DAT og Alsie Express fremover vil dukke op i det digitale værktøj til rejseplanlægning.

Aftalen er en del af regeringens luftfartsstrategi og kommer efter flere års pres fra både flyselskaber samt en række politiske ordførere og ministre.

Flytrafikken inden for landets grænser forventes at være klar på Rejseplanens apps og hjemmeside i løbet af efteråret 2018.

Derefter vil man gennem appen kunne få løbende opdateringer om planlagte flyrejser, såsom ændringer i fly-gates og forsinkelser.

Omkring 73 procent af den danske befolkning bruger Rejseplanen, som er Danmarks fjerde mest populære app.

/ritzau/