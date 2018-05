Ifølge kilde tæt på forløbet kan der være en regeringskoalition på vej i Grønland efter valget i sidste uge.

Nuuk. Snart kan en koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai være på plads i Grønland.

Det erfarer den grønlandske avis Sermitsiaq på baggrund af en kilde, der er tæt på forløbet.

De tre partier, som socialdemokratiske Siumut har inviteret i regering, brugte torsdag på at drøfte udkastet til en koalitionsaftale med deres bagland.

Dermed tegner det til det snævrest mulige flertal, nemlig 16 mandater, efter valget for over en uge siden, hvor Siumut blev det største parti.

Siumut havde også mulighed for at danne regering med IA, SF's tidligere søsterparti. Men forhandlingerne gik i fisk, hvilket skyldes uenigheder om fiskeriloven, der netop var grunden til, at valget blev udskrevet i utide.

Det blev kun til et kort møde mellem Siumut og IA, der begge blev sønderskudt under valget, efter at de sad i regering sammen i halvandet år med Partii Naleraq.

Dermed ser IA ud til at være på vej i opposition.

- Siumut har under vores sidste møde orienteret os om, at vores forhandlinger om fiskeriet stopper. Vi følte ellers, at der var bevægelse i spørgsmålet, hvor der var gode muligheder for at mødes, sagde partileder Sara Olsvig torsdag til Sermitsiaq.

Det borgerlig-liberale Demokraterne, der stod som den helt store sejrherre efter valget, har tidligere valgt at trække sig fra forhandlingerne.

Partiet krævede, at skatten og selskabsskatten bliver sat ned.

Desuden skal der sættes en stopper for den forfatningskommission, der er sat i søen for at formulere en slags grundlov for Grønland, hvis selvstændighed bliver en realitet, lød det.

