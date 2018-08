Folk er tilsyneladende vilde med den jyske musikfestival, som spår omsætningsfremgang for fjerde år i træk.

Skanderborg. Trods stort udsving i vejret med både voldsom varme, kraftig blæst og silende regn har gæsterne på Smukfest ikke holdt sig tilbage, når det kommer til at bruge penge.

Det fortæller Poul Martin Bonde, talsmand for festivalen på et pressemøde søndag.

- Både fredag og lørdag har været gode omsætningsmæssigt for vores barer, hvor vi ligger mellem otte og ni procent højere end sidste år. Nu må vi se, når vi får den sidste dag med. Det kan dale yderligere, siger han.

Smukfests samlede omsætning i 2017 lå på 165 millioner kroner eksklusiv moms. Dermed ser det ud til, at Smukfest hiver cirka 13 millioner kroner ekstra ind i år sammenlignet med sidste år.

Boderne på festivalen sælger især mange drikkevarer med procenter i, og ifølge talsmanden er der en tendens til, at der bliver solgt flere eksklusive varer som champagne og specialøl.

- Noget af det, der er sket de seneste år er, at folk gerne vil have nogle mere eksklusive ting. Vi har en stor champagnebar, som vi har måttet udvide mange gange, fordi efterspørgslen er enorm.

- Folk vil også gerne have nogle drinks og den lækre friskpressede appelsinjuice til deres vodka, siger han.

Det fornemme udbud skyldes ifølge Poul Martin Bonde, at festivalens kernepublikum er kvinder i slutningen af 30'erne, og de kan ikke spises af med hvad som helst.

- Hvis vi kigger tilbage på den første festival, så tror jeg, at der var én slags øl og en kogt pølse. Det var udbuddet. Det tror jeg, at man har svært ved at spise folk af med i dag.

- Vores kernepublikum vil have nogle ordentlige varer, og det vil de også gerne betale for, siger han.

Der er maksimalt plads til 55.000 deltagere på festivalen, og i 2017 var gæsternes gennemsnitsalder 38 år. Der er lidt flere kvinder end mænd på festivalen.

Campingområderne åbnede søndag 5. august, musikprogrammet begyndte 8. august, mens det hele slutter om aftenen søndag 12. august.

/ritzau/