Der er sikkert blevet serveret mere end ét stykke smørrebrød med det hele i skyggen fra markisen på terrassen, der hører til sommerhuset her.

Fritidshuset - der for et par år siden rundede sin 100-års fødselsdag - er nemlig ejet af kvinden med verdens længste smørrebrødsseddel, Ida Davidsen.

I hvert fald lidt endnu.

Den kendte smørrebrødsjomfru har nemlig netop sendt sit sommerhus i Espergærde-området Mørdrup i Nordsjælland på markedet.

Og vil du overtage kvadratmeterne, der ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmægleren Home Espergærde - Humlebæk har været i familiens eje siden starten af 70’erne, skal der findes 3.795.000 kroner.

Dermed er sommerhuset udbudt til salg for en kvadratmeterpris, der ligger en anelse over gennemsnittet for kommunen. I Helsingør - som Espergærde hører til - er årets hidtidige sommerhushandler nemlig solgt for lige knap 31.000 kroner pr. kvadratmeter, mens Davidsens står til knap 35.000 kroner. Det oplyser Boliga.dk.

Udsigt over byen

Det er dog ikke kun smørrebrødet på frokosttallerkenerne, der er højtbelagte. Sommerhuset ligger nemlig også på en grund, der er højt beliggende med udsigt over byen på Sjællands attraktive nordøstkyst.

Inden døre er der 109 kvadratmeter at brede sig på, mens der også er opført et ekstra anneks med flere værelser og badeværelser på grunden.

Davidsen-familien har serveret smørrebrød på forskellige københavnske placeringer siden slutningen af 1800-tallet, og under Ida Davidsen, der i december kunne fejre sin 80-års fødselsdag, er den patriotiske, danske spise også blevet bredt ud til blandt andet Brasilien og USA.

