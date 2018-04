I fremtiden kan du lade Dankortet, kontanter og mobilen blive hjemme, når du køber ind.

For så længe du bare har din pegefinger ved hånden, er du sikker på at kunne betale for dine varer.

Sådan lyder det fra Nets, der administrerer danskernes foretrukne betalingsmiddel, Dankortet.

Nets er netop ved at teste et nyt betalingssystem, hvor danskerne blot skal bruge en finger til at betale. Det sker i kantinen på Copenhagen Business School, hvor alle Dankort-brugere i landet nu kan komme forbi og prøve at betale for frokosten blot ved hjælp af en pegefinger.

Det kræver blot, at man opretter sig i et system og knytter Dankortet til en scanning af den unikke struktur af blodårer, hver enkelt har i fingeren.

»Alle kan tage derud og prøve det. Der er en scanner, som man lægger fingeren i. Den tager så et billede af strukturen af fingeren, og på den måde får man indrullet sit dankort på fingeren. Det tager omkring et minut at blive oprettet,« siger Jeppe Juul-Andersen, direktør hos Nets med ansvar for Dankort, til BT.

Ifølge Nets minder den nye betalingsform om en type biometri, mange i forvejen kender fra smartphones, der kan låses op med et fingeraftryk. Men det nye system er mere avanceret, da der eksempelvis skal være blodomløb i fingeren for, at det virker, lyder det.

»Vi arbejder på, at det skal være lige så sikkert og effektivt, som vi kender det, men endnu lettere at bruge. Vi tror at biometri, altså løsninger hvor man bruger sig selv til at identificere sig, er fremtiden på den ene eller anden måde,« siger Jeppe Juul-Andersen.

Hvornår biometrisk betaling, eksempelvis med pegefingeren, bliver den gængse måde at betale på i Danmark, tør Jeppe Juul-Andersen ikke spå om.