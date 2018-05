Det danske esportshold Astralis er klar til finalen i Counter Strike-turneringen IEM Sydney efter sikker sejr.

Sydney. De fem danskere på esportsholdet Astralis er klar til finalen i Counter Strike-turneringen IEM Sydney efter en overbevisende sejr over det europæiske hold mousesports lørdag.

Dermed er danskerne endnu en gang finaleklar, efter de for to uger siden vandt turneringen DreamHack Masters i den franske by Marseille og en præmiecheck på 100.000 dollar, eller hvad der svarer til lidt over 620.000 kroner.

Astralis skal i søndagens finale møde FaZe Clan, der har danske Finn "karrigan" Andersen på holdet.

De fem danskere på Astralis kom flyvende fra start lørdag mod mousesports, hvis fem spillere kommer fra Tjekkiet, Holland, Finland, Slovakiet og Estland.

På den første af tre baner vandt Astralis således 16-3 efter en overbevisende start på banen, der sendte Astralis foran 12-3.

Men deres modstandere havde ikke givet helt op og kunne efter en brav kamp på den anden bane, der gik i overtid, udligne til 1-1 med cifrene 19-17.

Men på tredje og sidste bane viste Astralis, hvorfor de lige nu er et af verdens bedste hold. Ligesom på første bane kom danskerne flyvende fra start, og de skulle ikke anstrenge sig meget for at vinde banen 16-5.

Det var Astralis' nyeste spiller på holdet, Emil "Magisk" Reif, der var danskernes bedste spiller. Han dræbte således modstanderne hele 68 gange.

Ud over Emil Reif består Astralis af Peter "dupreeh" Rasmussen, Nicolai "dev1ce" Reedtz, Lukas "gla1ve" Rossander og Andreas "Xyp9x" Højsleth.

Finalen, der spilles i den australske storby Sydney, starter klokken syv søndag morgen dansk tid. Vinderen af finalen får en præmiecheck på 100.000 dollar. Taberen får 42.000 dollar, eller hvad der svarer til lidt over 260.000 kroner.

/ritzau/