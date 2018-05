Forbrugerombudsmanden har talt. Der skal ikke være tvivl om, når en virksomhed laver reklame på de sociale medier - heller ikke når det sker via medarbejdernes profiler.

Er det reklame eller ej, når medarbejdere deler Facebook-opslag fra deres arbejdsplads? Det er ikke altid lige til at gennemskue, så derfor har Forbrugerombudsmanden sat en stopper for det. Medarbejderes Facebook-profiler må ikke levere skjult reklame for deres arbejdsplads.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer efter at Tradono, en hjemmeside hvor man kan sælge brugt tøj, indgik en aftale med deres ansatte om, at medarbejderne kunne lave opslag om Tradono på deres egne Facebook-profiler.

I opslagene fremstod det som om, at de ansatte solgte blandt andet tøj, sko og tasker gennem Tradono, men det var på ingen måde synligt, at de var ansat i virksomheden - og at opslagene rent faktisk var lavet som en aftale med arbejdspladsen.

Og det må man altså ikke, siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

»Ingen forbrugere skal kunne misforstå eller tage fejl af, om det, de ser på Facebook og på andre sociale medier, er en privat persons opslag eller reklame, som en virksomhed står bag. Derfor skal det fremgå tydeligt, hvis en virksomhed lader sine ansatte reklamere for dens produkter.«

Ifølge lovgivning skal det være oplyst tydeligt, hvis der er tale om reklame. Oftest vil man vælge at skrive ordene 'reklame' eller 'annonce' som det første i den slags opslag for at tilgodese lovgivningen.

Men det gjorde Tradono ikke, og derfor er der tale om skjult reklame. Efter at have påpeget problemet har Tradono oplyst, at de ikke længere indgår aftale med sine medarbejdere om at reklamere for virksomheden gennem Facebook. De vil nu overholde alle gældende regler.

Forbrugerombudsmanden oplyser, at sagen nu er afsluttet, men at man løbende vil have fokus på at opdage lignende skjult reklame.