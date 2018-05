Skoledagen er i gang mandag på Sct. Ibs Skole, selv om en af skolens historiske bygninger i det centrale Horsens søndag blev ødelagt af en brand.

»VI er lidt i knæ. Det er man jo, når man bliver ramt af sådan en ulykke, men vi rejser os igen. Vi var rystede i går, og det er vi også nu. Men vi ved også, at skolen er stærk, og selvfølgelig overlever vi også det her.«

Det er en fattet skoleleder på den katolske friskole, Sct. Ibs Skole i Horsens, der mandag formiddag taler med BT om et døgn, han næppe vil glemme. Dan Ingemann Jensen blev ringet op søndag aften ved 18-tiden af en medarbejder, der bor i nærheden af skolen, og han kom også hurtigt selv til skolen, hvor brandvæsenet allerede var i gang. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod, men Dan Ingemann Jensen er ikke i tvivl om, at den er brudt ud på loftsetagen.

»Om det så er elevatoren eller nogle ledninger deroppe, det ved jeg ikke, men røgen kom derfra,« siger Dan Ingemann Jensen.

Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard Brand i Sct Ibs Skole i Kildegade i Horsens Foto: Mads Dalegaard

Brandvæsenet har mandag stadig svært ved at komme ind i bygningen grundet nedstyrtningsfare. 'Kilden', som bygningen i Kildegade kaldes, rummede skolens 9. og 10. klasser, festsal, kantine og skolefritidsordning. Sct. Ibs Skole købte den af Horsens Kommune for ti år siden, og blev opført som Arbejdernes Forsamlingsbygning i 1922.

»Det er en bygning, der er fuld af minder. Tusinder af elever har danset lanciers og gået i luciaoptog her. Bygningen har betydet rigtig meget for os. Der har foregået så meget i festsalen, som også er en del af hele byens historie. Jeg har selv hørt Gasolin spille der engang,« siger Dan Ingemann Jensen.

Mens der er helt styr på elevernes nært forestående afgangsprøver, må alle elever indstille sig på madpakker frem for mad fra kantinen i en rum tid. Skolen er allerede blevet kontaktet af folk, der tilbyder at låne lokaler ud. Hvad der skal ske med bygningen, skal nu afklares med skolens forsikringsselskab.

»Jeg har været igennem hele følelsesregistret. Men jeg er bare lykkelig for, at ingen kom til skade,« siger Dan Ingemann Jensen.

Indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen, Dennis Ottosen, oplyser mandag til Horsens Folkeblad, at efterslukningsarbejdet på stedet fortsætter mandag. Skaderne er så voldsomme, at brandvæsenet ikke kan arbejde indeni bygningen, og der er risiko for, at to gavle vil styrte ned.