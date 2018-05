Mens det kniber for københavnerne, så glider matematikken som smurt i i olie på Tingkærskolen i Odense Kommune. Skolen leverede nemlig et afgangsresultat i matematik sidste år, der lå langt over det forventede niveau. I disciplinen matematik med hjælpemidler scorede afgangsklasserne hele 1,2 karakterpoint over det forventelige niveau. I matematik uden hjælpemidler blev resultatet 0,6 over forventet niveau, og så var Tingkærskolen blandt de skoler, der blev udtrukket til afgangsprøve i mundtlig matematik. Her leverede afgangseleverne et gennemsnit, der var 0,8 karakterpoint over niveau.

»For fem år siden, der lå vores skole faktisk i bunden af den undersøgelse, som Undervisningsministeriet laver,« siger skoleleder Bjarne Larsen, som tiltrådte sidste år og har overtaget en handlingsplan og en strategi, der var ved at blive rullet ud.

En af hjørnestenene er begrebet 'synlig læring'. Det betyder, at hver enkelt elev får sit eget mål for, hvad eleven skal opnå i undervisningen. Målene er individuelle og varierer alt efter elevens niveau. Og eleven skal være fuldt bevidst om det mål, som han eller hun skal opnå.

»At eleverne direkte kan følge med i deres egen udvikling er en af de ting, som har allerstørst værdi for deres indlæring,« forklarer Bjarne Larsen.

Bjarne Larsen er skoleleder på Tingkærskolen i Odense Kommune. Foto: Privat foto Bjarne Larsen er skoleleder på Tingkærskolen i Odense Kommune. Foto: Privat foto

Skolen følger også et koncept, som kaldes ABC-undervisning. Det betyder, at eleverne i forskellige klasser, men på samme trin, kan niveaudeles, så de stærkeste elever modtager undervisning på niveau C, som er det fagligt vanskeligste og de svageste får undervisning på niveau A.

»Vi har også et personale, som samarbejder benhårdt på de læringsmål. På hvert klasseniveau planlægger vi undervisningen, så de forskellige klasser har den samme undervisning. På den måde står lærerne ikke alene med deres undervisning, og de har ikke ansvaret alene. Lærerne kommer og observerer hinandens undervisning og kan supplere og støtte hinanden,« siger Bjarne Larsen.