»Jeg er rigtig ked af de her resultater. Vi er rigtig ærgerlige over de seneste to års afgangsprøver, og vi arbejder selvfølgelig stenhårdt på at skabe en forandring.«

Sådan lyder det fra Rasmus Bonde, skoleleder på Skolen på Amagerbro, som sidste år sendte sine afgangselever afsted med kommunens ringeste resultater i matematik. I afgangsprøven i 'matematik med hjælpemidler' scorede skolens elever hele 2,3 karakterpoint under det forventelige niveau, mens eleverne klarede sig lidt bedre i matematik med hjælpemidler. Her lå de 1,2 karakterpoint under niveau.

Rasmus Bonde blev ansat som leder på skolen i juni 2015. På det tidspunkt var skolen ifølge Rasmus Bonde ved at gå op i limningen som følge af mangelfuld ledelse. Året før havde omkring 100 elever forladt skolen.

»Det er voldsomt for en skole. Det var de her årgange desværre et produkt af, og jeg kan desværre ikke skrue hele deres skoleforløb baglæns,« siger Rasmus Bonde og tilføjer:

»De seneste år har vi først og fremmest brugt vores krudt på at få styr på det organisatoriske, få skabt tryghed blandt eleverne, og så har vi arbejdet rigtig meget med klasseledelse. Resultaterne af den indsats kan man ikke se af de her afgangsresultater (2016/ 2017, red.)«

Han forventer imidlertid, at skolens indsats vil bære frugt for de kommende afgangselever.

»Jeg er ret overbevist om, at vores afgangsklasser i år har flyttet sig ret så meget. Jeg har smugkigget på resultaterne, og kan heldigvis konstatere en fremgang i karaktererne ved de igangværende skriftlige eksamener. Men det er selvfølgelig for tidligt at konstatere noget endeligt, før vi har et samlet resultat for prøverne,« siger han.

Samtidig er det lykkedes at bremse elevflugten, og elevtallet er i dag stigende. Rasmus Bonde fortæller, at skolen har sat ind med faglige handleplaner og konstant arbejder på gøre det bedre på alle årgange, blandt andet med såkaldt faglig læsning, så både etnisk danske og to-sprogede elever udvider deres sproglige kompetencer og får en bedre forståelse for fagsproget i for eksempel matematik.