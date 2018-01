Lader du ind i mellem dit barn blive hjemme fra skole, fordi dit barn er utryg eller på anden vis ked af at møde op, fordi barnet skal gøre noget i forbindelse med undervisningen, som barnet ikke har lyst til, så vil vi gerne høre fra dig. Send en mail på 1929@bt.dk, eller skriv til os på Facebook.

Det er at gøre sit barn en bjørnetjeneste, hvis man som forældre skærmer sit barn fra at gøre noget, der i første omgang ikke synes rart.

Sådan lyder det nu fra en skoleleder, der er klar til at tage et opgør med en tendens, han har oplevet blandt skolens elever, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge Per Rudbæk, der er skoleleder på Vamdrup Skole sydvest for Kolding, sker det oftere og oftere, at eleverne ikke dukker op til undervisning, fordi forældrene har ladet dem blive hjemme - eksempelvis hvis barnet har skullet fremlægge.

»Vi oplever en stigende tendens til, at forældre fritager deres børn, for eksempel hvis deres barn skal fremlægge. Så får læreren en meddelelse om, at barnet ikke er kommet i skole, fordi han eller hun har ondt i maven på grund af fremlæggelsen. Vi øjner en tendens og har åbnet op for en dialog for det i skolebestyrelsen. Man skal passe på, at man ikke kommer dertil, at man i misforstået hensyn skærmer sit barn, så man ikke bibringer det en vis robusthed,« siger skoleleder på Vamdrup Skole, Per Rudbæk til jv.dk.

Tendensen har nu gjort, at skolelederen har taget sagen op i skolebestyrelsen.

Han fortæller, at der kan være tilfælde, hvor der skal være ‘udstrakt hensyntagen’ til eleverne, men ifølge folkeskoleloven er det at fremlægge en kompetence, som det er skolens opgave at give eleverne, lyder det.

Over for avisen understreger skolelederen, at han og skolen ikke vil løfte pegefingre over for forældrene, men ifølge Per Rudbæk sender fritagelsen fra eksempelvis at fremlægge et signal om, at ‘selv om noget er en pligt, er det ikke mere en pligt, end at der er en vej ud.’

Men det bliver ikke ved med at gå senere i uddannelsessystemet eller på en arbejdsplads, lyder det.